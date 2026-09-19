Un accident rutier s-a produs, sâmbătă seara, pe DN14 în zona localității Șeica Mare. Traficul rutier este blocat total.

UPDATE 3

Traficul a fost reluat.

UPDATE 2

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14, la km 34 + 600 m, având direcția de deplasare Mediaș – Sibiu, un bărbat, în vârstă de 39 de ani, domiciliat în localitatea Poplaca, s-ar fi angajat în efectuarea unei manevre de depășire și ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo care se deplasa din sens opus, în care se aflau doi bărbați, în vârstă de 27, respectiv 48 de ani, ambii din localitatea Șeica Mare”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

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Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier este în continuare blocat total.

UPDATE 1

Echipajele SAJ au asistat două victime: un bărbat de 48 de ani care a suferit o fractură de membru inferior și un traumatism abdominal, și un bărbat de 27 de ani care a suferit o fractură de membru superior. Ambele victime, conducătorul atelajului și pasagerul, sunt transportate la UPU Sibiu. În autoturism se aflau trei persoane care au fost evaluate, dar au refuzat transportul la spital.

ȘTIREA INIȚIALĂ

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe DN14 la Șeica Mare: trafic blocat total / UPDATE — VIDEO

La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipaje medicale. „La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și două echipaje SAJ dintre care unul cu medic”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

Din primele informații, ar fi vorba despre o coliziune între o mașină și o căruță.

Traficul este blocat total.

Revenim cu detalii.

Sursa video: Info Trafic Sibiu WhatsApp