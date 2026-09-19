Pe scurt: Vrei facturi mici la încălzire? Apartamentele de la etajele 2 și 3 sunt considerate cele mai avantajoase pentru confort și economie. Află de ce contează atât de mult poziția locuinței în bloc.

Alegerea etajului potrivit pentru un apartament poate avea un impact major asupra calității vieții și a costurilor lunare, inclusiv la încălzire. Potrivit Mediafax, etajul influențează nu doar prețul pe metru pătrat, ci și nivelul de confort, siguranță și cheltuielile cu utilitățile.

În general, apartamentele de la etajele inferioare (1-3) sunt cele mai căutate pe piață, oferind un echilibru între accesibilitate, siguranță și confort. Parterul, deși mai ieftin, implică unele compromisuri importante. Printre avantajele apartamentelor de la parter se numără independența față de lift și scări, evacuarea rapidă în caz de urgență și răcoarea pe timpul verii. Acestea sunt preferate de persoane în vârstă, familii cu copii mici sau proprietari de animale de companie. Totuși, riscul de spargeri este mai mare, iar intimitatea poate fi afectată dacă ferestrele dau spre stradă. De asemenea, nivelul de zgomot este crescut, iar pardoselile sunt mai reci iarna.

Primul și al doilea etaj sunt considerate de mulți drept „premium”, atât în clădirile vechi, cât și în cele noi. Aceste apartamente oferă o securitate sporită față de parter, intimitate mai mare și nu depind de lift, ceea ce le face practice pentru viața de zi cu zi. Sunt înconjurate pe toate laturile de alte apartamente, ceea ce asigură o izolare termică excelentă și facturi mai mici la încălzire. Totuși, zgomotul și praful de la stradă pot fi încă sesizabile, iar în unele cazuri, copacii pot bloca lumina naturală.

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Pe măsură ce urcăm la etaje superioare, apartamentele devin mai liniștite și mai luminoase, fiind preferate de cupluri tinere sau persoane care caută intimitate și aer mai curat. Avantajele includ lumină naturală abundentă, priveliști frumoase și un risc minim de spargere. Totuși, dependența de lift devine o problemă, iar vara aceste apartamente se încălzesc mai repede. Mutarea mobilierului sau transportul cumpărăturilor poate fi dificil în lipsa liftului funcțional.

Apartamentele de la ultimul etaj, inclusiv penthouse-urile, sunt acum considerate simboluri ale statutului social, dar vin cu riscuri specifice. Liniștea și priveliștea panoramică sunt principalele atuuri, însă izolația acoperișului trebuie verificată atent pentru a evita infiltrațiile. Aceste locuințe sunt expuse direct la soare vara și la frig iarna, ceea ce duce la costuri mai mari cu încălzirea și aerul condiționat. În clădirile vechi, presiunea apei poate fi redusă la aceste niveluri.

Etajele 2 și 3 oferă cel mai bun echilibru între confort, siguranță și economie

Din perspectiva pieței imobiliare și a eficienței energetice, etajele al doilea și al treilea sunt considerate cele mai bune poziții într-o clădire. Acestea oferă intimitate, siguranță și izolare față de zgomotul străzii, fără a depinde de lift pentru activitățile zilnice. Fiind înconjurate de alte apartamente, pierderile de căldură sunt minime, ceea ce se traduce în facturi mai mici la încălzire și un confort termic sporit atât iarna, cât și vara.

Acest echilibru face ca apartamentele de la etajele 2 și 3 să fie cele mai ușor de vândut sau închiriat, păstrându-și valoarea de piață pe termen lung. Pentru cei interesați de reducerea costurilor cu energia, specialiștii recomandă să acorde atenție nu doar suprafeței și locației, ci și poziției apartamentului în bloc. Pentru mai multe soluții privind eficiența energetică și confortul termic, puteți consulta și articolul Eficiență energetică și confort termic fără compromisuri: Thor Instal Sibiu, soluții inteligente de încălzire pentru facturi reduse.