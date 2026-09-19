Pe scurt: Un bărbat din Brașov a furat alcool și țigări din benzinării, a amenințat angajați și a condus beat. A fost prins de jandarmi și arestat preventiv.

Un bărbat din localitatea Părău, județul Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după o serie de infracțiuni comise în noaptea de joi spre vineri. Potrivit Mediafax, bărbatul a condus sub influența alcoolului și a jefuit mai multe benzinării din municipiul Făgăraș.

În cursul nopții, suspectul a intrat într-o benzinărie din Făgăraș, de unde a furat o sticlă de băutură. Când angajatul de la casă i-a cerut să plătească, acesta l-a amenințat direct cu acte de violență. Ulterior, bărbatul a pătruns într-un alt magazin, de unde a sustras aproximativ 40 de pachete de țigări.

Seria infracțiunilor a continuat într-o altă benzinărie, unde și-a alimentat mașina, a cerut zece pachete de țigări și a plecat fără să plătească nici carburantul, nici țigările. Toate aceste fapte au fost comise în aceeași noapte, sub influența alcoolului.

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Fugarul a fost localizat la scurt timp la periferia municipiului Făgăraș de către un echipaj de jandarmi. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar analizele au indicat o alcoolemie de 1,12 g/l alcool pur în sânge.

Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tâlhărie calificată și furt calificat. Instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.