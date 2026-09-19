Pe scurt: CNPP spune că nu toate cele 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual, iar eventualele diferențe vor fi analizate punctual. Raportul Curții de Conturi a estimat un deficit de 230 de milioane de lei.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transmis vineri, 18 septembrie 2026, prima reacție oficială după apariția informațiilor potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit în urma procesului de recalculare din 2024. Potrivit Libertatea, instituția a precizat că această cifră provine dintr-o extrapolare statistică realizată de Curtea de Conturi și nu din verificarea individuală a tuturor dosarelor de pensie.

CNPP a explicat că auditul financiar al Curții de Conturi pentru anul 2024 a folosit o metodologie bazată pe eșantioane extrase din bazele de date ale instituției. Aceste eșantioane au fost analizate în detaliu, iar rezultatele au fost extinse la nivel național. „O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. Existența și cuantumul unei eventuale diferențe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”, a transmis CNPP.

Instituția subliniază că estimările nu reflectă sume stabilite concret pentru fiecare beneficiar. „Din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit”, au mai precizat reprezentanții Casei de Pensii.

Procesul de recalculare a pensiilor, desfășurat în 2024, a implicat un volum foarte mare de muncă, potrivit CNPP. Acesta a fost realizat într-un interval scurt de timp, conform unui nou cadru legislativ. „Procesul a presupus analizarea și prelucrarea unui volum foarte mare de date și documente, precum și mobilizarea personalului CNPP și al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii și operațiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susținută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepțional de activitate, concomitent cu asigurarea continuității plății pensiilor și a activităților curente ale sistemului public de pensii”, a transmis instituția.

Reprezentanții CNPP nu exclud existența unor erori punctuale, dar susțin că acestea nu pot fi generalizate la nivelul întregului sistem. „Apariția unor probleme izolate într-un proces administrativ de o asemenea complexitate nu poate justifica, în absența verificării individuale, concluzia că milioane de pensii au fost calculate greșit”, au declarat oficialii Casei de Pensii.

În urma raportului Curții de Conturi, CNPP a promis că va analiza fiecare caz semnalat de auditori pentru a verifica dacă există diferențe de calcul. „Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existența unor diferențe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât și pentru acordarea diferențelor de drepturi cuvenite beneficiarilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Casa de Pensii a dat asigurări pensionarilor că tratarea acestor situații va fi prioritară și că se vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura corectitudinea plății pensiilor. „Prioritatea instituției rămâne stabilirea și plata corectă a drepturilor de pensie, precum și consolidarea mecanismelor de verificare”, au subliniat oficialii CNPP.

Raportul Curții de Conturi a arătat că recalcularea pensiilor realizată în 2024 a dus la erori majore în stabilirea drepturilor financiare ale pensionarilor. Conform estimărilor, peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit pensii mai mici decât cele cuvenite, ceea ce ar fi generat un deficit de aproximativ 230 de milioane de lei. În alte 570.000 de cazuri, s-au efectuat plăți în exces, totalizând peste 71 de milioane de lei. CNPP a contestat aceste concluzii, susținând că multe dintre erorile semnalate au fost deja corectate și că estimările Curții de Conturi se bazează pe un număr redus de dosare verificate, rezultatele fiind apoi extrapolate.

Reprezentanții instituției au reafirmat angajamentul de a verifica situațiile individuale și de a remedia orice neregulă conform legislației în vigoare. În plus, potrivit raportului Curții de Conturi, Guvernul Ciolacu a alocat 1,6 miliarde de lei din Fondul de urgență pentru a acoperi deficitul de la pensii.