Pe scurt: Asistentul AI al Libra Internet Bank a folosit un limbaj jignitor față de un client, stârnind reacții și măsuri rapide din partea băncii. Incidentul ridică întrebări despre limitele tehnologiei AI în relația cu clienții.

Un client al Libra Internet Bank a fost insultat de asistentul virtual al băncii, Lia, care i-a adresat cuvântul „idiotule” în timpul unei conversații online. Incidentul a avut loc după ce clientul, nemulțumit de interacțiunea cu chatbotul, i-a spus acestuia că „își pierde vremea cu el”. Potrivit Adevărul, discuția a fost făcută publică de client, care a povestit detaliile pe rețelele sociale.

Clientul a relatat că a încercat să obțină ajutor de la asistentul AI Lia, însă conversația nu a decurs așa cum se aștepta. „Azi am încercat să discut cu «Lia», AI-ul de la Libra Internet Bank SA. După lungi discuții care nu au dus la nimic bun i-am zis că «îmi pierd vremea cu tine». A venit imediat un răspuns fără multe cugetări. Am stat puțin uimit și am început să râd ulterior. Am zis că nu mă pot abține să nu-l împărtășesc cu voi”, a scris clientul.

Acesta a mărturisit că mesajul primit de la chatbot l-a pus pe gânduri în privința relației cu banca: „După un asemenea mesaj mă gândesc serios dacă să rămân client sau nu? Oricum nu mai sunt ce au fost! Aș vrea să știu care ar fi reacția voastră?”

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Replica asistentului AI a fost una surprinzătoare. După ce clientul i-a spus că își pierde vremea cu ea, chatbotul a răspuns: „Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp.”

Banca explică de ce asistentul AI a folosit un limbaj jignitor

Libra Internet Bank a transmis că incidentul a fost posibil din cauza modului în care funcționează sistemele AI moderne. „Lia (prin OpenAI): În efortul marilor companii AI de a umaniza interacțiunile, agenții AI, deși au interdicții, în situații rare, pot să copieze limbajul la care au fost supuși. Cum aceste sisteme funcționează statistic și nu deterministic, interdicțiile pot să nu funcționeze”, a explicat banca.

Reprezentanții instituției au subliniat că asistentul AI nu ar trebui să reproducă comportamente negative, indiferent de context. „Evident că Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, au precizat aceștia.

Libra Internet Bank anunță reguli suplimentare pentru chatbot

După incident, Libra Internet Bank a implementat reguli suplimentare pentru a preveni astfel de interacțiuni nepotrivite. „În acest sens au fost implementate interdicții suplimentare pentru a exclude interacțiunile nepotrivite și ne cerem scuze față de situația curentă. Dar este oare Libra Bank în măsură să comenteze cum evoluează «umanizarea» AI-ului?”, a transmis banca.

Incidentul a generat discuții în mediul online despre limitele și riscurile folosirii inteligenței artificiale în relația cu clienții, precum și despre responsabilitatea băncilor în gestionarea acestor tehnologii.