CSC Șelimbăr a condus la pauză la Slatina, dar a terminat învinsă meciul cu liderul CSM.

Cum era de așteptat, antrenorul sibienilor, Eugen Beza l-a debutat în acest joc pe experimentatul portar Brănescu, după ce titularul Măluțan a gafat în ultimele două jocuri.

Șelimbăr a avut o mare ocazie în minutul 24, când Cocoș trage pe lângă poartă din 16 metri, fază care a anunțat însă deschiderea scorului. În minutul 29, Petrescu îl lansează pe B. Kielhorn, care scapă spre poarta gazdelor și reușește să finalizeze din 14 metri. Apoi, în minutul 37, Cocoș trage din 15 metri, puțin peste poartă. La pauză, ”călăreții roșii” conduceau surprinzător cu 1-0 pe terenul liderului din Liga 2.

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Slatina restabilește egalitatea în minutul 52, când Y. Sorescu finalizează cu latul din 7 metri, pe lângă portarul Brănescu.

CSM Slatina marchează golul victoriei în minutul 72, când R. Matiș înscrie din lovituriberă de la 18 metri, peste zid. S-a terminat 2-1 pentru olteni, care rămân lideri în Liga 2.

CSC Șelimbăr suferă al doilea eșec consecutiv, rămâne cu 6 puncte și este pe locul 16.

CSC Șelimbăr: Brănescu – T. Ivan, Natea, Giafer, Oroian (Monea 84) – Al. Luca, Boboc – Kielhorn (Cătălina 84), P. Petrescu (Dr. Iancu 73), Benzar (A. Șerban 73) – Cocoș (Cristea 60). Antrenor: Eugen Beza