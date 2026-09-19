Pe scurt: Prețul și amplasarea unui apartament nou din Sibiu au împărțit internetul: străinii îl consideră o afacere, românii îl ironizează pentru poziția la marginea orașului.

Un apartament nou din Sibiu, cumpărat cu 102.000 de euro, a generat o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, potrivit Adevărul. Locuința are două camere, o suprafață de 54 de metri pătrați și o terasă de 12 metri pătrați, cu vedere spre Munții Făgăraș. Imaginile prezentate de noul proprietar au atras atât aprecieri, cât și ironii din partea internauților.

Proprietarul a achiziționat apartamentul printr-un credit cu dobândă fixă de 4,55% în primii trei ani, obținut printr-un pachet premium al băncii. Contractul a fost semnat în urmă cu un an și jumătate, când blocul era abia la începutul construcției.

„Și mie mi-au spus că dau prea mult pe el când am semnat, acum un an și jumătate. Era la stadiul de groapă. Acum, la evaluare, a ieșit la 118.000 de euro și cam așa se vând apartamentele în noul bloc. Ce-i drept, acum nu mai este nici TVA-ul de 9%. Am locuit până acum în București. Cred că, pentru mulți bucureșteni, să stai lângă câmp înseamnă automat că ești foarte departe de oraș. În Sibiu îți permiți să stai la periferie, pentru că orașul este mic. Eu am ales aici strict pentru priveliște și pentru ca apartamentul să fie potrivit și pentru închiriere în regim hotelier. Pe câmpul din față este prevăzut un campus sportiv, cu clădiri de cel mult patru etaje și câteva terenuri, așa că nu îmi va lua întreaga priveliște”, a explicat proprietarul pe Reddit.

Străinii laudă prețul și priveliștea, comparând cu marile orașe europene

Reacțiile străinilor au fost în general pozitive, mulți fiind surprinși de prețul apartamentului și de panorama spre Munții Făgăraș. Unii au remarcat că în marile orașe europene, suma de 102.000 de euro ar fi insuficientă chiar și pentru un garaj. „Locul și priveliștea sunt superbe”, a comentat un utilizator. Un altul a spus că s-ar muta în România după ce a văzut apartamentul și prețul său: „Priveliștea îți taie respirația. Felicitări!”

Un austriac a povestit că a cumpărat un apartament în Viena cu aproape patru ori mai scump decât cel din Sibiu. Un bulgar a afirmat că „acesta este prețul unui garaj în Sofia”. Prețul de aproximativ 1.890 de euro pe metru pătrat a fost considerat foarte scăzut de un localnic din Vilnius, care a comparat cu piața imobiliară din Lituania: „În Vilnius, salariul mediu net este de aproximativ 1.800 de euro, dar prețul unei locuințe decente, mobilate, într-un bloc nou, pornește de la cel puțin 4.500 de euro pe metru pătrat. Vilnius este un oraș foarte bun în care să trăiești, nu pot nega asta, dar să plătești o jumătate de milion de euro pentru un apartament de 70 de metri pătrați în centrul orașului este ridicol.”

Unii internauți au atras atenția asupra riscului ca priveliștea să fie blocată de noi construcții. „Îmi place și mie priveliștea. Sper doar să rămână așa. Dezvoltatorilor români le place să îți vândă priveliștea, iar doi ani mai târziu să ridice un bloc chiar lângă al tău și să vândă aceeași priveliște următorilor cumpărători”, a notat un utilizator. Altcineva a remarcat că acest fenomen nu este specific doar României, ci se întâlnește și în alte țări europene sau în America de Nord.

Românii ironizează amplasarea și prețul apartamentului din Sibiu

Comentariile românilor au fost mult mai rezervate, mulți considerând prețul de aproape 2.000 de euro pe metru pătrat ridicat pentru Sibiu și ironizând amplasarea la marginea orașului. „Este o debara într-un câmp. Ieftin?”, a scris un român. Altul a spus: „Extrem de scump. Priveliștea este superbă, dar pare că ești în câmp.”

Un localnic din Bacău a comparat cu piața din orașul său: „102.000 de euro pentru un apartament de 54 de metri pătrați este destul de mult, nu? În orașul meu ai găsi așa ceva cu 50.000–60.000 de euro, iar orașul este puțin mai mare decât Sibiul.”

Unii au remarcat că pe Google Maps, înainte de construcție, zona era doar un câmp unde pășteau oile. Proprietarul a confirmat: „Văd și eu oile cum pasc lângă bloc. Este doar o chestiune de timp până când toate câmpurile acestea se vor umple de blocuri.”

Dezbaterea vine pe fondul interesului crescut pentru piața imobiliară din Sibiu, unde prețurile și cererea sunt în continuă creștere, iar locuințele noi atrag atât investitori locali, cât și străini.