FC Agnita a câștigat clar cu Alma, scor 5-1 și este singur cu punctaj maxim în Superliga Sibiu.

Campioana sezonului trecut, FC Agnita a pornit ca din tun și în acest sezon. Echipa lui Dumitru Solomon a spulberat pe Alma la Sibiu, scor 5-1 și pare să nu aibă adversar nici în această stagiune. Pentru Agnita au punctat Țerbea, Noian, Țala, Calo și S. Bîrsan.

Păltiniș Rășinari încearcă să țină pasul cu liderul și s-a impus la scor pe teren propriu, 8-1 cu Orășenesc Copșa Mică. Cl. Iliuț și Cărăbineanu au reușit câte o ”dublă”. Iliuț a purtat petru prima dată banderola de căpitan și i-a priit.

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ACS Bradu Dinamic ține și ea trena după ce s-a impus la Avrig, scor 2-0. Faishal Ali a făcut diferența pentru Bradu cu o ”dublă” reușită în repriza secundă.

Interstar Sibiu nu a avut emoții pe ”Obor”, 4-1 cu Tălmaciu. Golurile celor de la Interstar au fost reușite de Cărpinișan, Vlad, D. Popescu și Stroia. Tălmaciu a rămas singura echipă fără punct după trei jocuri.