Inter Sibiu a cedat sâmbătă la Băicoi, 0-1 cu CSO și a căzut pe locul 6 în serie.
După ce etapa trecută remizase la Mediaș, CSO Băicoi a învins sâmbătă pe Inter Sibiu, scor 1-0.
Unicul gol al meciului de la Băicoi fost reușit de Gabriel Dumitrașcu, în minutul 62.
Echipa pregătită de Mihai Ianc a căzut pe locul 6 în serie, având 6 puncte din 4 etape. Nici ACS Mediaș nu stă pe mai pe roze și este pe locul 8, cu 5 puncte.
Cele două echipe din județul Sibiu vor avea mult de furcă pentru a prinde cele patru locuri de play-off, acolo unde Corona este favorita seriei, iar Sepsi II, Băicoi sau Muscelul sunt adversari redutabili.
INTER: Bărbat – Stoia, Stoica (cpt.), Bejan – Ritivoi, Bârză, Neamțiu, Onețiu – Taifas, Rotar, Mitran. Au mai intrat: Al. Mihai, Toader, Florea, Bărculeț, Gondiu.
Ultima oră
- Cod galben de vânt în 13 județe: este vizat și Sibiul acum 41 de minute
- Incidente cu sibieni în Alba: Femeie implicată într-un accident și bărbat prins beat la volan acum 48 de minute
- Casa Hobbiților, scoasă la vânzare: ce preț are obiectivul turistic inedit din zona Sibiului acum o oră
- Mocănița de pe Valea Hârtibaciului, salvată pas cu pas: două gări restaurate de voluntari, iar traseul se extinde acum 2 ore
- Cardiologia intervențională de la SCJU Sibiu, în prim-plan la Congresul Național de Cardiologie de la Sinaia acum 3 ore