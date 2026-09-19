Inter Sibiu a cedat sâmbătă la Băicoi, 0-1 cu CSO și a căzut pe locul 6 în serie.

După ce etapa trecută remizase la Mediaș, CSO Băicoi a învins sâmbătă pe Inter Sibiu, scor 1-0.

Foto: Iulia Boar

Unicul gol al meciului de la Băicoi fost reușit de Gabriel Dumitrașcu, în minutul 62.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Foto: Iulia Boar

Echipa pregătită de Mihai Ianc a căzut pe locul 6 în serie, având 6 puncte din 4 etape. Nici ACS Mediaș nu stă pe mai pe roze și este pe locul 8, cu 5 puncte.

Foto: Iulia Boar

Cele două echipe din județul Sibiu vor avea mult de furcă pentru a prinde cele patru locuri de play-off, acolo unde Corona este favorita seriei, iar Sepsi II, Băicoi sau Muscelul sunt adversari redutabili.

Foto: Iulia Boar

INTER: Bărbat – Stoia, Stoica (cpt.), Bejan – Ritivoi, Bârză, Neamțiu, Onețiu – Taifas, Rotar, Mitran. Au mai intrat: Al. Mihai, Toader, Florea, Bărculeț, Gondiu.