Echipa de Liga 3, Inter Sibiu și-a personalizat în culorile clubului autocarul cu care face deplasările la meciuri.
Inter Sibiu și-a colantat autocarul cu care se deplasează la partidele oficiale din Liga 3. Sibienii au folosit în acest sezon autocarul pus la dispoziție de firma de trasport cu care colaborează. Autocarul personalizat a fost ”inaugurat” sâmbătă, în deplasarea de la Băicoi.
▶ Vezi pagina acestui video: Autocarul personalizat al lui Inter Sibiu, prezentat înaintea deplasării la Băicoi
Membru în Consiliul de Administrație al clubului, Teodor Birț spune că nu este exclus ca la echipa pregătită de Mihai Ianc să mai vină întăriri.
”Mai transferăm doar în cazul în care găsim jucători peste ce avem, nu luăm doar ca să fie la număr, că nu este cazul. În continuare vrem să dăm credit jucătorilor sibieni, eu sunt mulțumit de lot, dar dacă apare un jucător interesant, vom discuta” a punctat administratorul public al Municipiului Sibiu.
Meciul CSO Băicoi – Inter Sibiu din etapa 4 a Ligii 3 se dispută sâmbătă, de la ora 17.00.
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