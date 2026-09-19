Pe scurt: Weekendul aduce căldură, dar și averse în Carpați, Moldova, Muntenia și Oltenia. Vezi prognoza completă și regiunile vizate.

România se bucură de vreme caldă în acest sfârșit de săptămână, cu temperaturi maxime care ajung la 32 de grade Celsius, potrivit adevarul.ro. În unele zone însă, sunt așteptate și furtuni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că, pe lângă temperaturile ridicate, sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice în mai multe regiuni ale țării.

Conform prognozei ANM pentru intervalul 19 septembrie, ora 09.00 – 20 septembrie, ora 09.00, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara în Carpații Orientali și Meridionali, Moldova și nordul Munteniei. În aceste zone, pe arii restrânse, sunt prognozate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp, iar izolat pot depăși 15-20 l/mp. În timpul ploilor, vântul va avea intensificări, cu viteze de 40-45 km/h.

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Temperaturile maxime vor varia între 22 și 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Banatului și al Olteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor urca până la 18 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, în anumite zone, va fi ceață.

În București, vremea va rămâne caldă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi de 13-15 grade, potrivit ANM.

Și duminică, 20 septembrie, se menține vremea caldă, însă instabilitatea atmosferică va continua în anumite regiuni. După-amiaza și seara, înnorările se vor accentua la munte, în Muntenia și nordul Olteniei, unde pe arii restrânse sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 2-6 l/mp, iar izolat pot depăși 15-20 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni, în vestul, nordul și centrul țării vor fi local înnorări și ploi slabe, iar în restul teritoriului doar pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor. În a doua parte a nopții, în vest și nord, rafalele vor ajunge la 40-50 km/h, iar la munte, la altitudini mari, pot atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime de duminică vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 5 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 19 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

Acest episod de vreme caldă vine după o perioadă cu variații semnificative de temperatură, așa cum a anunțat și vremea schimbătoare până la mijlocul lui octombrie, cu alternanțe între zile călduroase și intervale cu ploi.