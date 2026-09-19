Pe scurt: Motorina se apropie de 11 lei litrul, după noi scumpiri la OMV Petrom și Lukoil. Situația este influențată de crizele internaționale și de reducerea stocurilor globale.

Prețul motorinei a crescut din nou în benzinăriile din România, apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru.

Potrivit Economica.net, sâmbătă, 19 septembrie 2026, OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat prețul motorinei cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV.

Și benzinăriile Lukoil au afișat o scumpire, motorina fiind cu 7 bani mai scumpă față de ziua precedentă. În schimb, Rompetrol și MOL au menținut prețurile la nivelul zilei anterioare, însă există posibilitatea ca și aceste companii să aplice majorări după miezul nopții.

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La ora 14.00, în vestul Capitalei, prețurile afișate la motorină erau următoarele: Petrom – 10,82 lei/litru, OMV – 10,88 lei/litru, Rompetrol – 10,79 lei/litru, MOL – 10,79 lei/litru, Lukoil – 10,93 lei/litru, SOCAR – 10,74 lei/litru. Astfel, la unele stații, motorina mai are doar 7 bani până la pragul de 11 lei pe litru.

Creșterile de preț la pompă sunt puse pe seama evoluției cotațiilor internaționale, care au atins niveluri record. Printre factorii care au dus la această situație se numără agravarea conflictului din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina care a transformat Rusia din exportator în importator de motorină, reducerea globală a stocurilor pe fondul creșterii cererii, dar și diminuarea capacității de rafinare din Europa.

Piața de petrol și carburanți este afectată suplimentar de oprirea aprovizionării prin conducta Est-Vest din Arabia Saudită, atacată de rebelii houthi. Gigantul Aramco a informat clienții europeni că nu va mai furniza petrol cel puțin până în noiembrie, ceea ce pune presiune suplimentară pe prețuri.

Pe fondul acestor scumpiri record la carburanți în Europa, au apărut apeluri pentru utilizarea rezervelor strategice. În Franța, președintele Emmanuel Macron a fost întrebat despre riscul reactivării protestelor „vestelor galbene”, generate în trecut de creșterea prețurilor la combustibili.

Scumpirile repetate ale motorinei au fost semnalate și în ultimele luni, inclusiv în Sibiu, unde motorina se apropie de 11 lei pe litru, iar costul unui plin a crescut semnificativ pentru șoferi.