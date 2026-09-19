Pe scurt: Majoritatea victimelor fraudelor cu investiții online sunt pensionari din mediul urban, cu studii medii și vârste între 66 și 75 de ani. Sumele pierdute depășesc 58 de milioane de lei.

Poliția Română a analizat 1.252 de cazuri de fraude online cu investiții în acțiuni și criptomonede înregistrate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, conturând profilul cel mai des întâlnit al victimelor. Potrivit Mediafax, studiul a fost realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române și a vizat identificarea caracteristicilor persoanelor cel mai frecvent afectate de acest tip de infracțiune.

Rezultatele arată că peste trei sferturi dintre victime (78%, adică 992 de persoane) provin din mediul urban. Din punct de vedere al statutului ocupațional, 41,9% dintre victime erau pensionari, iar 41,1% erau persoane angajate la momentul comiterii faptei. Persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 75 de ani au fost cele mai expuse, reprezentând 64,1% din totalul victimelor. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 91 de ani.

Studiul arată că persoanele cu cel mult studii medii au fost cel mai des victime ale fraudelor cu investiții online, reprezentând 50,8% din total, însă nici cei cu studii superioare nu au fost ocoliți (38,8%). Profilul cel mai frecvent întâlnit este cel al unei persoane cu studii medii, cu vârsta între 66 și 75 de ani.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Majoritatea fraudelor implică promisiuni de investiții în acțiuni sau criptomonede

Potrivit IGPR, modul de operare cel mai des întâlnit în cazul acestor fraude informatice cu investiții online a fost solicitarea de bani de la victime (74,8% dintre cazuri). În cele mai multe situații, victimelor li s-a promis investirea sumelor în acțiuni (51,5% din total) sau în criptomonede (aproximativ 24%).

În 1.038 de cazuri, prejudiciul a fost plătit în lei, suma totală depășind 58 de milioane de lei. În 125 de situații, sumele au fost plătite în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de cazuri, prejudiciul a fost plătit în dolari, totalizând aproape 6 milioane de dolari.

Analiza Poliției Române evidențiază faptul că pensionarii din mediul urban, cu studii medii și vârste între 66 și 75 de ani, sunt cei mai vulnerabili în fața fraudelor online cu investiții.