Primăria municipiului Sibiu vrea să investească peste 1 milion de lei în Școala Gimnazială nr. 1, de pe strada Hațegului, pentru obținerea autorizației ISU.

Proiectul are ca scop realizarea unor lucrări necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Școala Gimnazială nr. 1. Vor fi realizate lucrări pentru a conforma clădirea la standardele necesare pentru stingerea sau prevenirea incendiilor. Pe scurt, școala va deveni rezistentă la foc.

„Sunt prevăzute lucrări de compartimentare interioară și placare a pereților cu plăci de gips-carton, precum și înlocuirea unor uși existente cu unele rezistente la foc. Pereții interiori propuși și tâmplăria interioară vor avea rezistența la foc conform proiectului tehnic și normelor în vigoare.

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De asemenea, documentația prevede lucrări aferente instalațiilor electrice pentru asigurarea iluminatului de siguranță și de securitate, inclusiv iluminatul pentru evacuarea din clădire, iluminatul de siguranță, iluminatul împotriva panicii, iluminatul pentru intervenții în zonele de risc și iluminatul de veghe. Corpurile de iluminat de siguranță vor fi prevăzute cu surse autonome și cu autonomie de minimum 3 ore”, se arată în raportul de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre care va ajunge joia viitoare pe masa consilierilor locali.

Valoarea investiției este de 1.105.984,13 lei cu TVA, din care 647.465,02 lei este suma pentru construcții și montaj.