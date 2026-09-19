Șoferii de autobuz și taximetriștii din Sibiu, luați la control: s-a lăsat cu amenzi /foto

Polițiștii au desfășurat o acțiune, în Sibiu și Mediaș, pentru a verifica dacă sunt respectate normele legale de către șoferii vehiculelor destinate transportului de persoane.

La data de 18 septembrie, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat, pe raza municipiilor Sibiu și Mediaș, activități pentru verificarea respectării normelor legale de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de persoane, precum și pentru prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicate aceste categorii de vehicule. La activități au participat 23 de polițiști, fiind efectuate 75 de testări pentru depistarea consumului de alcool în rândul conducătorilor auto care efectuează transport de persoane.

„Polițiștii au verificat 49 de autovehicule destinate transportului public de persoane, fiind aplicate 37 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 18 au fost aplicate pentru neportul centurii de siguranță, 6 pentru abateri privind utilizarea tahografului, 4 pentru defecțiuni tehnice, una pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 5 pentru alte abateri la regimul rutier, iar 3 pentru încălcarea prevederilor altor acte normative.

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De asemenea, au fost verificate 30 de autoturisme care desfășurau activități în regim taxi, fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat și 8 autovehicule utilizate pentru transport alternativ, precum și 11 autovehicule destinate transportului școlară”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 7 certificate de înmatriculare și au dispus imobilizarea a 3 autovehicule. Totodată, în cadrul activităților a fost constatată o infracțiune, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și aplicării măsurilor legale.

Polițiștii rutieri sibieni vor continua activitățile de verificare a autovehiculelor destinate transportului de persoane, în vederea prevenirii accidentelor de circulație și creșterii gradului de siguranță rutieră.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto care efectuează transport de persoane să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație, să poarte centura de siguranță, să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să verifice permanent starea tehnică a autovehiculelor și să respecte timpii de conducere și de odihnă.