Pe scurt: Strada Ogorului din Sibiu intră în ultima fază a modernizării, cu noi benzi de circulație, piste de biciclete și iluminat modern. Află ce transformări aduce proiectul de 4,7 milioane de lei.

Modernizarea străzii Ogorului din Sibiu se apropie de final, potrivit unei informări publicate de Primăria Municipiului Sibiu în 19 septembrie 2026. Pe tronsonul dintre calea ferată și ultimele blocuri din zonă a fost turnat ultimul strat de asfalt, iar lucrările de marcaj pentru pista de biciclete sunt în desfășurare.

Strada Ogorului, aproape de finalizare: asfalt nou, piste de biciclete și spații verzi / foto” class=”wp-image-886855″/>

Zona verde, inclusiv parcările cu dale, a fost însămânțată cu iarbă. Primăria Sibiu a anunțat că plantarea arborilor va avea loc în lunile octombrie-noiembrie, conform practicilor din domeniu. Aceste măsuri fac parte dintr-o investiție totală de 4,7 milioane de lei, care vizează transformarea completă a străzii Ogorului.

Proiectul de modernizare include o rețea nouă de apă, canalizare menajeră și pluvială, precum și un carosabil cu două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. De asemenea, strada va beneficia de piste de bicicletă în dublu sens, marcate cu vopsea verde, pentru a încuraja mobilitatea alternativă în cartier.

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Suprafața spațiilor verzi va ajunge la aproape 3.500 de metri pătrați, iar pe lângă gazon, vor fi plantați și arbori pentru a îmbunătăți aspectul și calitatea aerului în zonă. Iluminatul public va fi modernizat, cu 30 de stâlpi noi, eco-eficienți, care vor asigura o mai bună vizibilitate și siguranță pe timpul nopții.

Un alt element important al proiectului este introducerea tubulaturii subterane pentru cablurile de telecomunicații, ceea ce va permite eliminarea cablurilor aeriene și va contribui la un aspect urban mai ordonat. Toate aceste lucrări sunt menite să crească nivelul de confort și siguranță pentru locuitorii din zonă.

Primăria Sibiu a subliniat că lucrările se desfășoară conform graficului, iar strada Ogorului va avea o infrastructură modernă, adaptată nevoilor actuale ale comunității. Finalizarea proiectului este așteptată în perioada următoare, după plantarea arborilor și finalizarea marcajelor rutiere și pentru bicicliști.

Investiția pe strada Ogorului face parte din eforturile administrației locale de a moderniza infrastructura urbană și de a oferi facilități moderne pentru transportul alternativ, spații verzi extinse și utilități de ultimă generație pentru sibieni.