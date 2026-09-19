Un turist din Polonia s-a rănit, sâmbătă, pe traseul spre Vârful Capra din munții Făgăraș. În ajutorul lui au mers salvamontiștii sibieni, care au cerut sprijinul elicopterului SMURD.

Echipa de prim răspuns a Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac a intervenit, sâmbătă, pentru acordarea primului ajutor unui cetățean polonez, în vârstă de 52 de ani, aflat în drumeție pe traseul montan din zona Vârfului Capra, cu direcția Bâlea Lac.

„Turistul a călcat greșit și a suferit o entorsă la nivelul membrului inferior. Acesta a încercat inițial să își continue deplasarea, însă, pe parcurs, starea leziunii s-a agravat, deplasarea devenind dificilă. Salvamontiștii ajunși la fața locului au evaluat și au acordat primul ajutor victimei”, a transmis Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.

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Având în vedere localizarea și starea turistului, salvamontiștii au solicitat sprijinul elicopterului SMURD pentru evacuarea și transportul către o unitate medicală.

Intervenția este în desfășurare. Revenim cu detalii!