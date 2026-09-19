Un turist rătăcit pe munte a fost salvat, sâmbătă seara, de salvamontiștii sibieni. Bărbatul de 70 de ani este în afara oricărui pericol.

Salvamontiștii sibieni au intervenit, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui turist în vârstă de 70 de ani, care s-a rătăcit în zona situată sub Vârful Netedul.

Turist rătăcit în zona Vârful Netedul: salvamontiștii sibieni, în ajutor

„Bărbatul a fost identificat de salvatorii montani într-o zonă cu jneapăn, unde ajunsese epuizat și nu mai putea continua deplasarea în siguranță”, au transmis reprezentanții Salvamont Sibiu.

Salvatorii montani l-au recuperat și l-au însoțit spre o zonă sigură, unde a fost evaluat.

Ultima oră