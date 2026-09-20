Denisa Chirilă a marcat 6 goluri pentru Interstar Sibiu, care a făcut duminică spectacol cu CFR Cluj, scor 9-1, în Liga 3 feminină de fotbal.
Interstar Sibiu a spulberat duminică, pe ”Obor”, cu 9-1 (6-1) pe CFR Cluj, în etapa a doua a Ligii 3 feminine.
Golurile echipei pregătite de Octavian Budică au fost reușite de Chirilă (6), Mărgărit, Moga și Stoica.
După două etape disputate în Seria 2 din Liga 3, Interstar Sibiu este pe locul 2, cu punctaj maxim, fiind devansată la golaveraj de Sepsi Sf. Gheorghe.
În etapa viitoare, sibiencele vor juca la Reșița, cu Sporting Banat.
INTERSTAR: Ghișe – Muscă (Onofraș 64), Oana (Bocăniciu 55), Ciontea, M. Ursu, Joantă, M. Budică, Băilă (Rociu 55), Mărgărit (Stoica 64), Moga, Chirilă. Antrenor: O. Budică
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