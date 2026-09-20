O adolescentă din Chirpăr este căutată de poliție și de familie. Fata a plecat joi de la școală și nu a mai ajuns acasă.

Polițiștii sibieni caută o minoră, în vârstă de 17 ani care, în data de 17 septembrie, în jurul orei 19:30, a plecat voluntar de la unitatea de învățământ de pe raza localității Agnita, după finalizarea orelor de curs, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit la domiciliu.

„La data de 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că, în data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 19:30, fiica dumneaei, numita MIRCEA IASMINA – MARIA, în vârstă de 17 ani, domiciliată în localitatea Chirpăr, a plecat voluntar de la unitatea de învățământ de pe raza localității Agnita, după finalizarea orelor de curs, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit la domiciliu”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

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Semnalmente: înălțime aproximativ 1,50 m, greutate aproximativ 73 kg, păr șaten lung, ochi căprui, ten măsliniu, constituție corpolentă.

La momentul dispariției purta un sacou gri, tricou negru, pantaloni tip jeans albaștri, pantofi sport negri.

Semne particulare: nu prezintă.

Cetățenii care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.