Angajați ai Primăriei Sibiu și voluntari au făcut curățenie pe malul Cibinului / foto

Pe scurt:
Primăria Sibiu și voluntarii au strâns gunoaiele de pe malul Cibinului, arătând că gesturile mici pot schimba orașul. Acțiunea a stârnit reacții diverse din partea comunității.
O echipă formată din angajați ai Primăriei Sibiu, alături de familii și prieteni, a participat sâmbătă, 19 septembrie 2026, la o acțiune de curățenie pe malul Cibinului, în zona străzii Orzului. Acțiunea a avut loc în cadrul campaniei naționale „Let’s Do It, Romania!”, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.
Operatorul Soma a sprijinit inițiativa, punând la dispoziția voluntarilor saci și mănuși pentru colectarea deșeurilor. În total, 26 de persoane au participat la strângerea gunoaielor lăsate pe malul râului, demonstrând că implicarea civică poate contribui la un oraș mai curat.
Reprezentanții Primăriei Sibiu au transmis că fiecare sac de gunoi colectat reprezintă un pas înainte pentru un oraș mai sănătos și mai curat. „Au arătat că lucrurile se schimbă chiar și cu gesturi mici”, au precizat aceștia în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.
Campania „Let’s Do It, Romania!” mobilizează anual mii de voluntari din întreaga țară pentru a curăța zonele afectate de deșeuri, iar implicarea angajaților Primăriei Sibiu și a familiilor lor arată că administrația locală susține activ astfel de demersuri.
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