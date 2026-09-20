Polițiștii sibieni caută un băiat, în vârstă de 17 ani care, în perioada 18 – 19 septembrie, a plecat de acasă din Dumbrăveni. Nimeni nu l-a mai văzut de atunci.

„La data de 19 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că, în perioada 18 – 19 septembrie a.c., fratele dumnealui, numitul VARGA GLICERIAN – CLAUDIU, în vârstă de 17 ani, domiciliat în localitatea Dumbrăveni, a plecat voluntar de la domiciliu, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,65 m, greutate aproximativ 60 kg, păr negru – scurt, ochi căprui.

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La momentul dispariției purta o bluză sport de culoare închisă, blugi negri, pantofi sport albi, șapcă albă.

Semne particulare: nu prezintă.

Cetățenii care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.



