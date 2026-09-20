Cardiologia intervențională de la SCJU Sibiu, în prim-plan la Congresul Național de Cardiologie de la Sinaia

Pe scurt: Medici din Sibiu au adus în prim-plan la Sinaia soluții moderne pentru cazuri cardiologice dificile. Prezentările au evidențiat importanța muncii în echipă și a pregătirii riguroase.

Echipa de cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a avut o prezență remarcabilă la Congresul Național de Cardiologie desfășurat recent la Sinaia, aducând în atenția specialiștilor din întreaga țară expertiza unității medicale în tratamentul leziunilor coronariene complexe.

În calitate de invitat al evenimentului, Dr. Lazăr Leontin a reprezentat centrul medical sibian printr-o prezentare de specialitate dedicată rolului baloanelor farmacologic active (DCB) în cardiologia intervențională. Expunerea a inclus cazuri clinice concrete și a subliniat importanța esențială a pregătirii corecte a leziunilor înainte de aplicarea tratamentului intervențional definitiv.

Un punct de interes al participării delegației sibiene l-a constituit accentul pus pe importanța muncii în echipă. Dr. Lazăr Leontin, alături de asistentul medical Marius Ciontu, au expus un caz medical dificil care a demonstrat că rezultatele optime depind de colaborarea strânsă, comunicarea eficientă și atenția la detalii în îngrijirea pacientului. În acest context, a fost evidențiat rolul vital al secției USTACC în pregătirea pacienților anterior intervențiilor de mare complexitate.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

La rândul său, medicul rezident Șerban Damu a prezentat un caz intervențional complex realizat de Dr. Leontin în sala de cateterism cardiac a SCJU Sibiu. Prezentarea a ilustrat legătura strânsă dintre patologiile cardiovasculare și cele renale, demonstrând specialiștilor prezenți că pacienții cu comorbidități multiple pot beneficia de abordări intervenționale de top, dacă sunt evaluați și pregătiți cu rigoare.

Reprezentanții SCJU Sibiu au transmis, prin intermediul paginii de Facebook, că participarea la astfel de congrese depășește sfera tehnicilor medicale, reprezentând o oportunitate vitală pentru dialog și evoluție profesională. Aceștia au reafirmat filozofia de lucru a secției: „Performanța în cardiologie nu înseamnă doar tehnologie și proceduri. Înseamnă oameni care învață continuu, lucrează împreună și pun pacientul în centrul fiecărei decizii”.