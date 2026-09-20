Pe scurt: Căsuțele Hobbit din Făgăraș, cu design unic și facilități de wellness, pot fi cumpărate de cei interesați de turism tematic sau investiții în ospitalitate.

Complexul turistic „Casa Hobbiților”, inspirat din universul „Stăpânul Inelelor”, a fost scos la vânzare. Aflat la poalele Munților Făgăraș, complexul se desfășoară pe un teren de 5.000 de metri pătrați.

Potrivit Economica.net, ansamblul este listat de Sotheby’s International Realty România la prețul de 600.000 de euro.

Complexul, deschis în 2018, a fost construit de doi tineri din București și cuprinde opt camere, fiecare amenajată tematic. Printre acestea se numără Camera Artistului, Fierarului, Tâmplarului și Camera Tradițională, fiecare decorată cu obiecte unice, inclusiv o năframă veche de peste 120 de ani. Designul căsuțelor Hobbit se remarcă prin volume curbe și acoperișuri verzi, integrate organic în peisajul montan.

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Sursa: www.sothebysrealty.com

Facilități moderne pentru turiști într-un spațiu inedit

Ansamblul oferă facilități moderne pentru turiști: un lounge cu șemineu, vatră de foc în aer liber, saună și ciubere exterioare. Aceste dotări sunt complet funcționale și au fost gândite pentru a oferi confort atât vizitatorilor români, cât și celor internaționali care ajung în zonă.

Suprafețele libere de teren din jurul complexului permit dezvoltarea unor facilități suplimentare, precum spații de wellness, zone pentru retreat-uri corporative sau organizarea de evenimente private. Amplasarea la poalele Munților Făgăraș face ca proprietatea să fie atractivă pentru investitori interesați de turismul tematic și de experiențe inedite în natură.

Sursa: www.sothebysrealty.com

Regiunea atrage constant turiști datorită peisajului spectaculos și proximității față de trasee montane, ceea ce poate transforma complexul într-o destinație de referință pentru cei pasionați de universul „Stăpânul Inelelor” sau de cazare alternativă. Potrivit anunțului de vânzare, există potențial pentru extinderea serviciilor și creșterea capacității de cazare.

Complexul de la Făgăraș rămâne însă unul dintre puținele exemple de integrare arhitecturală inspirată de literatura fantastică, cu facilități moderne și potențial de dezvoltare pe piața turismului de experiență.

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