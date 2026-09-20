Pe scurt: Vânt puternic, temperaturi în scădere și ploi vor afecta România de luni până joi. Vezi ce județe sunt vizate de codul galben și ce schimbări aduce frontul rece.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului care va afecta luni, 21 septembrie, 13 județe din țară. Potrivit AGERPRES, avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00 și vizează zonele Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Județele incluse în această atenționare sunt: Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Bacău, Vrancea, Vaslui și Galați. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 80-90 km/h.

Vremea se răcește semnificativ și apar ploi moderate în toată țara

Pe lângă codul galben de vânt, ANM a emis și o informare meteorologică de răcire accentuată, ploi și vânt, valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00. Meteorologii avertizează că, în această perioadă, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70-80 km/h.

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Valorile termice vor scădea semnificativ, cu o medie de 8-12 grade față de zilele precedente. Luni, răcirea se va resimți mai ales în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri și în sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi vor coborî între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele depresionare.

În același interval, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și acumulări de apă de 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși 20-30 l/mp. Luni, ploile vor afecta nordul, centrul, estul și sud-estul țării, extinzându-se ulterior și în restul regiunilor.

Lapoviță și ninsoare la munte, vânt puternic și în zilele următoare

Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Marți, 22 septembrie, vântul va continua să bată cu putere în Oltenia, local în Muntenia și la munte, menținându-se la viteze de 45-55 km/h, iar la altitudini mari de 70-80 km/h.