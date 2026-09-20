Cinci persoane au ajuns la spital în urma accidentului de duminică seara din intersecția dintre bulevardul General Vasile Milea și strada Nicolae Iorga. IPJ Sibiu a transmis cum s-a produs evenimentul.

Mașina de poliție era condusă pe Iorga și avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În intersecția cu Milea, autospeciala a lovit o mașină. Alte două vehicule au fost avariate în eveniment.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o autospecială de poliție pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sibiu, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune, la intersecția cu bulevardul Vasile Milea, un bărbat, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus pe bulevardul Vasile Milea de către un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din județul Vâlcea. Ulterior, în accident au mai fost implicate alte două autoturisme”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Conducătorul autospecialei de poliție și un pasager al acesteia, respectiv un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sibiu, precum și alte trei persoane aflate în autoturismele implicate în accident, respectiv un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din județul Vâlcea, un bărbat în vârstă de 40 de ani, din județul Neamț și un minor, în vârstă de 8 ani, din localitatea Șelimbăr, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

VIDEO ȘI FOTO DE LA ACCIDENT, AICI

Conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în toate cazurile.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.