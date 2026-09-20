Măgura Cisnădie a suferit al doilea eșec consecutiv în Divizia A de handbal feminin, 26-29 la Reșița, cu CSU.

După ce pierduse în prima etapă acasă, 26-29 cu CSU Oradea, fetele pregătite de Alexandru Weber au cedat cu același scor duminică, la Reșița.

După o primă repriză echilibrată, CSU Reșița a condus la pauză la limită, scor 16-15.

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În repriza a doua, gazdele s-au desprins la 20-16 în minutul 36.

Măgura a alergat după egalare și părea că a revenit în meci în minutul 54, când tabela arăta 26-25 pentru CSU.

Finalul de meci a aparținut însă Reșiței, care s-a detașat din nou pe tabelă și a câștigat cu 29-26.

După două etape din Divizia A, al doilea eșalon valoric, Măgura Cisnădie nu a acumulat niciun punct, iar șansele ca echipa să prindă play-off-ul și în acest sezon par mici.

MĂGURA: Albu, Ilie – Poplăcean 8, Tâmplaru 8, Postolache 6, Micu 1, A. Dina 1, Tomescu 1, Cioroianu 1, Gritu, Ghinea, Iliuț. Antrenor: Al. Weber