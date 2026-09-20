Un incendiu de vegetație a izbucnit, duminică dimineața, în fondul forestier de pe Valea Oltului. Pompierii vâlceni intervin pentru a stinge flăcările.
UPDATE
Incendiul a fost localizat. A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 2 ha. „Incendiul nu a ajuns în zona împădurită. Se acționează pentru lichidarea acestuia.
Misiune în dinamică”, transmit pompierii.
▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu de vegetație în pădure pe Valea Oltului / UPDATE — VIDEO
ȘTIREA INIȚIALĂ
Incendiul a izbucnit în fondul forestier al localității Câineni. Pompierii se deplasează la locul indicat, dar zona este greu accesibilă.
„Pompierii militari vâlceni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în fondul forestier al localității Câineni, zona Mănăstirii Boia. Acționează 22 de pompieri militari, cu 6 mijloace tehnice și o dronă. Forțele se deplasează pedestru către zona unde se observă incendiul”, informează reprezentanții ISU Vâlcea.
Din fericire, nu sunt anunțate victime.
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