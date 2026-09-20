Un incendiu de vegetație a izbucnit, duminică dimineața, în fondul forestier de pe Valea Oltului. Pompierii vâlceni intervin pentru a stinge flăcările.

UPDATE

Incendiul a fost localizat. A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 2 ha. „Incendiul nu a ajuns în zona împădurită. Se acționează pentru lichidarea acestuia.

Misiune în dinamică”, transmit pompierii.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu de vegetație în pădure pe Valea Oltului / UPDATE — VIDEO

ȘTIREA INIȚIALĂ

Incendiul a izbucnit în fondul forestier al localității Câineni. Pompierii se deplasează la locul indicat, dar zona este greu accesibilă.

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„Pompierii militari vâlceni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în fondul forestier al localității Câineni, zona Mănăstirii Boia. Acționează 22 de pompieri militari, cu 6 mijloace tehnice și o dronă. Forțele se deplasează pedestru către zona unde se observă incendiul”, informează reprezentanții ISU Vâlcea.

Din fericire, nu sunt anunțate victime.