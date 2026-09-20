Două evenimente rutiere s-au petrecut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în județul Alba, unde au fost implicați și sibieni.

Primul eveniment s-a petrecut în jurul orei 01:00. O femeie din Sibiu a fost implicată într-un accident în Alba Iulia.

„În noaptea de 19/20 septembrie 2026, în jurul orei 01.00, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Republicii din Alba Iulia, ar fi pătruns în intersecția cu strada Calea Moților și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 31 de ani, din municipiu Sibiu”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

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În urma accidentului, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Sibiu, pasager în autoturismul condus de femeie, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Apoi, în jurul orei 01:20, polițiștii de ordine publică din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Râul Mare, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sibiu. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,43 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în acest caz.