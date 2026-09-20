Un accident rutier s-a produs, duminică seara, la intersecția dintre bulevardul General Vasile Milea si strada Nicolae Iorga.

UPDATE 2

Mai multe persoane au ajuns la spital în urma accidentului, inclusiv cei doi polițiști din autospecială.

“Echipajele SAJ sosite la fața locului au asistat medical mai multe persoane implicate în accident: bărbat 40 de ani cu traumatisme ale membrelor superioare si toracice, bărbat, 45 de ani, politraumatizat, ambii din autospeciala Poitiei Sibiu”, spun reprezentanții SAJ Sibiu.

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La spital au mai fost duși un bărbat de 40 de ani cu traumatisme membre și toracice, dar si un minor de 7 ani, cu traumatism abdominal.

UPDATE 1

“ISU Sibiu a intervinit de urgență la intersecția dintre bulevardul General Vasile Milea și străzile Nicolae Iorga și Moldoveanu municipiul Sibiu la un accident rutier. La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și trei ambulanțe SA”, informează ISU Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mașină de poliție implicată într-un accident pe Milea: s-a întâmplat într-o intersecție — VIDEO 5

Un bărbat care a suferit multiple contuzii a fost transportat la UPU Sibiu, conștient.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mașină de poliție implicată într-un accident pe Milea: s-a întâmplat într-o intersecție — VIDEO 4

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▶ Vezi pagina acestui video: Mașină de poliție implicată într-un accident pe Milea: s-a întâmplat într-o intersecție — VIDEO 3

Potrivit primelor informații, în accident sunt implicate 4 mașini.

În eveniment a fost implicată si o autospecială de poliție.

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Traficul rutier este îngreunat.

Revenim cu detalii!