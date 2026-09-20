Mocănița de pe Valea Hârtibaciului, salvată pas cu pas: două gări restaurate de voluntari, iar traseul se extinde

Pe scurt: Gările Cornățel și Alțâna prind din nou viață datorită intervenției voluntarilor, care restaurează clădirile istorice ale fostei căi ferate Sibiu–Sighișoara. Proiectul transformă zona într-o atracție turistică.

Două stații feroviare de pe Valea Hârtibaciului, aflate pe traseul fostei căi ferate înguste Sibiu–Sighișoara, sunt restaurate cu ajutorul voluntarilor și al organizațiilor locale. Potrivit Adevărul, linia, veche de peste un secol, păstrează numeroase clădiri istorice, însă a fost dezafectată în cea mai mare parte. Un segment a fost reactivat ca reper turistic, iar inițiativele de restaurare continuă să atragă atenția asupra patrimoniului feroviar local.

O călătorie între Sibiu și Sighișoara, prin Agnita, le oferă turiștilor ocazia de a descoperi rămășițele traseului fostei căi ferate, care lega cele două orașe transilvane de la începutul secolului XX. În unele zone, calea ferată a dispărut de decenii, iar în altele a fost dezafectată după 1990. În ultimii ani, Asociația Prietenii Mocăniței și colaboratorii săi au repus în funcțiune șapte kilometri de linie între Cornățel și Hosman, unde sunt organizate curse turistice din aprilie până în octombrie. Asociația lucrează acum la refacerea următorilor șase kilometri, până la Cașolț, și are în plan extinderea traseului spre Nocrich.

„Pe acest segment, traversele au fost scoase de pe terasament. Probabil că s-a încercat furtul lor, fără succes, iar noi trebuie să le reașezăm. Dacă pe traseul spre Hosman vorbim deja despre lucrări periodice de întreținere, între Cornățel și Cașolț este nevoie de defrișări ample. Au crescut copaci și arbuști chiar în mijlocul liniei. Practic, trebuie să desțelenim traseul. În gara Cașolț va trebui să construim și o linie de abatere. În prezent există un singur fir, iar pentru manevrarea locomotivei avem nevoie de încă o linie și de cel puțin două macazuri”, a explicat Horia Dinu, de la Asociația Prietenii Mocăniței.

În prezent, cei șapte kilometri de cale ferată reabilitați atrag aproape 10.000 de turiști anual. Pe restul traseului, alte clădiri și instalații feroviare, unele clasate ca monumente istorice, așteaptă să fie revitalizate.

Depozitul de lemn din Cornățel și gara din Alțâna, restaurate cu ajutorul voluntarilor

Două dintre aceste clădiri au primit recent o nouă șansă prin intervențiile Asociației Monumentum, prin programul „Ambulanța pentru Monumente”, în parteneriat cu Asociația Prietenii Mocăniței. Este vorba despre vechiul depozit de lemn din gara Cornățel și gara din Alțâna.

Sursa: Facebook/Ambulanța pentru Monumente

La Cornățel, voluntarii și meșterii au început în septembrie 2026 reconstrucția depozitului de mărfuri, ridicat în urmă cu aproximativ 110 ani. Intervenția urmărește refacerea fidelă a clădirii degradate, folosind tehnici tradiționale și materiale recuperate. Asociația Prietenii Mocăniței a precizat că aceste acțiuni fac parte dintr-un demers comun de salvare a patrimoniului feroviar al Văii Hârtibaciului. „În această perioadă, alături de prietenii noștri de la Ambulanța pentru Monumente, lucrăm la două proiecte importante pentru salvarea patrimoniului feroviar de pe Valea Hârtibaciului: refacerea vechiului depozit de lemn din gara Cornățel și a acoperișului gării din Alțâna”, a transmis asociația.

În paralel, voluntarii au început lucrările și la gara din Alțâna, parte a ansamblului-monument istoric al fostei căi ferate înguste Sibiu–Agnita. „În paralel cu intervenția de la Cornățel am început lucrările de punere în siguranță a haltei de la Alțâna, care face parte din ansamblul-monument istoric al căii ferate înguste Sibiu–Agnita. Lucrările vizează reparații la structura foarte degradată a acoperișului, la învelitoare, pazie, burlane și jgheaburi”, a transmis Ambulanța pentru Monumente.

Sursa: Facebook/Ambulanța pentru Monumente

Calea ferată Sibiu–Sighișoara, de la glorie la declin și renaștere turistică

Calea ferată îngustă de pe Valea Hârtibaciului are o istorie de peste un secol. Construcția a început în 1895, iar primul tronson, între Sighișoara și Agnita, de circa 48 de kilometri, a fost dat în folosință la sfârșitul secolului al XIX-lea. Legătura dintre Agnita și Sibiu, de aproximativ 62 de kilometri, a fost finalizată în 1910, când s-a deschis și ramificația Cornățel–Vurpăr. Întregul sistem ajunsese la aproximativ 123 de kilometri.

Linia era folosită atât pentru transportul călătorilor, cât și al mărfurilor, în special al lemnului. Trenurile circulau lent prin Valea Hârtibaciului, printre sate săsești, biserici fortificate și colinele sudului Transilvaniei. Declinul a început în anii ’60, când tronsonul Sighișoara–Agnita a fost închis în 1965. Ruta Cornățel–Vurpăr a fost închisă în 1997, iar în 2001 au încetat și ultimele curse regulate pe traseul Sibiu–Agnita.

În 2007, calea ferată a fost clasată drept monument istoric. Ulterior, voluntarii Asociației Prietenii Mocăniței au început recuperarea unor segmente ale liniei, iar în 2015 au reușit să reactiveze porțiunea Cornățel–Hosman. De atunci, mocănița a revenit treptat în peisajul Văii Hârtibaciului, de această dată ca atracție turistică și proiect de salvare a patrimoniului feroviar.