Un scandal de zile mari a avut loc, duminică dimineața, pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr. Doi tineri au fost snopiți în bătaie.

Incidentul a avut loc la ora 05:30 într-o parcare de pe Doamna Stanca. Mai multe persoane s-au încăierat, iar o femeie și un bărbat au fost loviți cu violență.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 05:30, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați cu privire la producerea unui scandal, care ar fi degenerat în acte de violență, pe strada Doamna Stanca, din localitatea Șelimbăr. Din primele verificări efectuate a rezultat că, în împrejurări ce urmează a fi stabilite cu exactitate, un bărbat și o femeie ar fi fost agresați fizic de mai multe persoane”, spune Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Persoanele vătămate au formulat plângeri penale. Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt continuate în vederea identificării persoanelor implicate, stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.