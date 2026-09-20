O femeie din județul Sibiu s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă cu peste 200 kilograme de pește, într-o dubă, pe Clisura Dunării.

Polițiștii din Orșova, județul Mehedinți, au confiscat peste 200 kg de pește, în urma unui control efectuat în 17 septembrie pe DN57 în localitatea Dubova.

Oamenii legii au luat la verificat vehiculul condus de o femeie de 52 de ani din județul Sibiu.

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„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că femeia transporta peste 200 kilograme de pește, diferite specii, fără a deține documente de proveniență pentru cantitatea de pește transportată. Întreaga cantitate de pește a fost confiscată, în vederea continuării cercetărilor”, au transmis reprezentanții IPJ Mehedinți.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comercializarea fără documente de proveniență a peștelui și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit.