Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, la Apoldu de Sus. Trei vehicule au loc foc.
Pompierii Secției de Pompieri Miercurea Sibiului au intervenit de urgență în localitatea Apoldu de Sus pentru stingerea unui incendiu. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere.
„La sosirea forțelor, incendiul se manifesta la două autoturisme și la o autoutilitară (dubă) dezafectate, precum și la vegetația uscată din împrejurimi. Pompierii au intervenit prompt, limitând extinderea incendiului, astfel încât casa aflată în imediata apropiere a fost salvată. În urma incendiului, cele trei vehicule au fost afectate în totalitate, precum vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 300 mp”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul provenit de la țigară.
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