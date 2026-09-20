Pe scurt: România se pregătește pentru o săptămână cu vreme rece, ploi și ninsori la munte. Temperaturile vor scădea brusc, iar meteorologii avertizează că răcirea va cuprinde toată țara.

Un val de aer polar va traversa România începând de luni, 21 septembrie 2026, aducând o răcire semnificativă a vremii la nivel național. Potrivit Rador, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar vremea se va schimba radical în întreaga țară.

Specialiștii avertizează că, de luni, 21 septembrie 2026, schimbarea va fi resimțită cel mai puternic în nordul țării, unde maximele termice vor coborî până la valori cuprinse între 14 și 23 de grade Celsius. În sudul țării, vremea va rămâne încă relativ caldă la începutul săptămânii, însă răcirea va cuprinde rapid toate regiunile.

Temperaturile scad brusc, apar ploi, vânt și ninsori la munte

Începând de marți, 22 septembrie 2026, răcirea se va extinde la nivel național, cu maxime care nu vor depăși 13-22 de grade Celsius. Aceste valori se vor menține până la sfârșitul săptămânii, conform prognozei meteorologilor. În zonele montane, sunt așteptate lapoviță și ninsori, iar vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni.

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Administrația Națională de Meteorologie precizează că, spre finalul săptămânii, în special în weekend, sunt prognozate ploi și furtuni în vestul, centrul, nordul și sud-vestul țării. Aceste fenomene vor aduce o schimbare semnificativă față de perioada precedentă, când temperaturile au fost peste media sezonului.

Acest episod de vreme rece vine după o perioadă cu temperaturi ridicate pentru luna septembrie și se înscrie în tendința de variații bruște a vremii, semnalată de meteorologi în această toamnă. Pentru mai multe detalii despre evoluția sezonului rece, puteți consulta și articolul Iarna ar putea avea două fețe în Europa: vortex puternic la început și schimbare majoră din ianuarie.