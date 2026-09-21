Asociația Animal Life Sibiu face un pas important pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen lung a adăpostului, printr-un proiect dedicat eficienței energetice și protecției mediului.

Animal Life a instalat deja panouri fotovoltaice și își propune să achiziționeze o autoutilitară electrică. Investițiile vin într-un moment în care voluntarii se confruntă în continuare cu numeroase cazuri grave de animale care au nevoie de salvare și tratament, unul dintre acestea fiind cel al lui Negruțu, un câine găsit cu un laț strâns în jurul abdomenului.

Asociația Animal Life Sibiu derulează și „Proiectul de Dezvoltare Sustenabilă, Eficiență Energetică și Mediu Curat”, o inițiativă prin care urmărește să reducă o parte dintre cheltuielile necesare funcționării adăpostului și să direcționeze mai multe resurse către activitatea principală: salvarea și îngrijirea animalelor.

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Panouri fotovoltaice pentru adăpostul Animal Life

O primă etapă importantă a proiectului a fost deja finalizată. La adăpost a fost instalat un sistem de panouri fotovoltaice cu o putere de 8,19 kWp, care permite producerea de energie din surse regenerabile.

Pentru asociație, reducerea facturilor la electricitate înseamnă posibilitatea ca o parte mai mare din fondurile disponibile să fie folosită pentru animale, tratamente veterinare și intervenții.

„Această investiție în sustenabilitate ne permite să reducem cheltuielile de funcționare și să direcționăm resursele economisite acolo unde este cea mai mare nevoie: către îngrijirea și salvarea animalelor”, au transmis reprezentanții Animal Life Sibiu.

Planul organizației include și achiziționarea unei autoutilitare electrice, care ar urma să fie utilizată pentru deplasările și intervențiile din județ. Prin această investiție, asociația urmărește reducerea costurilor cu combustibilul și întreținerea vehiculelor, dar și diminuarea emisiilor.

În același timp, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui adăpost modern, sigur și sustenabil, în care animalele salvate să poată beneficia de condiții cât mai bune.

Negruțu, găsit cu un laț strâns în jurul abdomenului

Necesitatea unor astfel de investiții devine cu atât mai evidentă prin prisma cazurilor cu care Animal Life Sibiu se confruntă în activitatea de zi cu zi.

Unul dintre cele mai grave cazuri prezentate recent de asociație este cel al lui Negruțu, un câine găsit cu un laț strâns în jurul abdomenului. Animalul a fost descoperit în stare gravă, iar capturarea sa pentru a putea fi salvat a fost dificilă.

Persoanele care l-au găsit s-au implicat în salvarea lui și au continuat să îl îngrijească inclusiv după intervenția veterinară și perioada de internare.

Lațul îi provocase însă leziuni atât de grave încât medicii veterinari au fost nevoiți să recurgă la o intervenție chirurgicală majoră.

Negruțu a supraviețuit, dar va rămâne cu urmări pentru tot restul vieții

Potrivit Animal Life Sibiu, în urma rănilor suferite, Negruțu a avut nevoie de amputarea penisului, iar în prezent trăiește cu uretrostomă, o procedură chirurgicală care îi permite eliminarea urinei printr-o nouă deschidere creată de medicii veterinari.

Animalul a fost tratat și îngrijit de echipa Clinicii Veterinare Exclusive Vets, căreia reprezentanții asociației i-au mulțumit pentru intervenție și pentru îngrijirile acordate.

Negruțu a supraviețuit, însă cazul său a generat costuri veterinare de aproape 3.000 de lei, sumă pe care asociația trebuie să o achite.

Animal Life Sibiu a lansat astfel un apel către cei care doresc să contribuie la acoperirea facturii și la continuarea intervențiilor pentru alte animale aflate în situații similare.

De la reducerea facturilor la mai multe resurse pentru salvarea animalelor

Cei care doresc să sprijine cazul lui Negruțu pot dona în conturile Animal Life, cu mențiunea „Negrutu”, prin PayPal la office@animallife.ro sau printr-un SMS cu textul ANIMAL la 8845, donația recurentă fiind de 2 euro pe lună.

Asociația poate fi sprijinită și de companii prin redirecționarea unei părți din impozitul datorat, fondurile obținute fiind folosite pentru continuarea activității de protecție și salvare a animalelor.