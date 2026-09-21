Pe scurt: Sași din toată Europa s-au reîntors la Șona pentru tradiții, revederi și un program cultural bogat. Evenimentul a pus accent pe implicarea tinerilor și pe păstrarea legăturilor cu satul natal.

Satul Șona din județul Alba a fost, sâmbătă și duminică, gazda celei de-a 36-a ediții a Întâlnirii Sașilor din Transilvania, la care au participat aproape 1.000 de sași veniți din Austria, Germania și din comunitățile săsești din România, precum Bistrița, Brașov, Făgăraș, Mediaș, Sibiu, Sighișoara sau Sebeș.

Potrivit AGERPRES, evenimentul a readus laolaltă foști locuitori ai satului, familii și reprezentanți ai asociațiilor săsești, într-o atmosferă de sărbătoare și revedere.

Motto-ul ediției și implicarea comunității locale

Directorul executiv al Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania, Wienfried Ziegler, a explicat că ediția din acest an a avut ca motto „Tineretul mișcă Transilvania”, subliniind rolul noilor generații în păstrarea tradițiilor. Ziegler a precizat că, după ce întâlnirea a fost organizată inițial în localități mari precum Biertan, Brașov, Bistrița, Mediaș sau Sighișoara, evenimentul a devenit itinerant, ajungând și în sate mai mici, pentru a valorifica diversitatea comunităților săsești. Organizarea a fost asigurată de Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, în colaborare cu Biserica Evanghelică, autoritățile locale și asociațiile sașilor din Germania.

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„Am fost foarte impresionați. Sunt puse steagurile, sunt afișe, semne și foarte multe lucruri de infrastructură, stații de amplificare. Am impresia că în localitățile mai mici comunitatea e mai închegată și mai dornică de implicare”, a declarat Wienfried Ziegler.

Primarul comunei Șona, Florin Mărginean, a menționat că localitatea a fost anunțată în februarie că va găzdui ediția din acest an, iar pregătirile au inclus asfaltarea străzilor principale și modernizarea Căminului Cultural, a Școlii și a sediului Primăriei cu fonduri europene.

Reîntoarcerea sașilor și păstrarea tradițiilor

Pentru mulți dintre sașii plecați din Șona, întâlnirea a fost o ocazie de a reveni în satul natal și de a-și revedea locurile copilăriei. Sara și Danniel Gahl, stabiliți în Germania, au venit împreună cu fiica și nepoatele lor, care au vizitat pentru prima dată satul de origine al familiei. „Șona este o comună foarte frumoasă, casele au fost renovate. Am venit, vineri, cu fiica și nepoțelele, ne-am plimbat prin sat și le-a plăcut foarte mult satul meu natal”, a povestit Sara Gahl, care a emigrat în Germania în 1983.

Susana Konnerth, stabilită în zona Koln, a subliniat că, deși a plecat din Șona în 1990, a revenit periodic și a fost impresionată de dezvoltarea satului. „Întotdeauna când veneam după câțiva ani, era tot mai dezvoltat în sat. Am fost foarte bine primiți în casele de unde am plecat”, a spus aceasta.

Sașii originari din Șona au păstrat legătura prin comunități organizate după modelul celor din satul natal, împărțite în cinci „țighidișuri”. Din 1979, aceștia se întâlnesc în Germania o dată la doi ani, iar din 1995 au format și acolo „comunitatea vecinilor”, tradiție adusă din Transilvania. Aceste comunități contribuie financiar la întreținerea bisericii evanghelice și a cimitirului din Șona.

Programul evenimentului și momentele-cheie

Duminică, la biserica fortificată din Șona, construită între 1520 și 1550, a avut loc o slujbă religioasă, urmată de decernarea Stelei de Onoare a Federației Sașilor fostului președinte al Consiliului Județean Sibiu, Martin Bottesch. Biserica s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți.

Printre participanți s-au numărat și Johanna și Fritz Ziegler, care au condus comunitatea sașilor din Koln și care locuiesc câteva luni pe an în România, la Șoala, județul Sibiu. „Cum merg alții în Spania, noi venim acasă. Am cumpărat casa parohială. Noi am avut contact cu satul natal continuu”, a povestit Johanna Ziegler.

După deschiderea oficială, a fost prezentat obiceiul „Rinnenfest”, un dialog tradițional între doi țărani, organizat de H.O.G. Schonau. Acest obicei, unic în Transilvania, datează de la mijlocul secolului al XIX-lea și este legat de întreținerea izvoarelor de pe hotarul satului.

În Căminul Cultural a fost organizată expoziția „Șona – o comună multietnică, trecut, prezent și viitor”, un concert aniversar și o seară de dans cu Zinphony-Band și Trio Saxones. Duminică, după slujba festivă, a avut loc parada porturilor populare, urmată de un program cultural cu dansuri populare și muzică de fanfară. Întâlnirea grupurilor de dans popular săsesc din Transilvania s-a desfășurat în paralel cu evenimentul principal.

Deși Șona nu mai are locuitori sași, satul rămâne un punct de referință pentru cei plecați în Germania și Austria, care revin periodic pentru a-și revedea rădăcinile și a păstra vie memoria comunității. Pentru o perspectivă asupra farmecului regiunii, puteți citi și Un jurnalist The Guardian, cucerit de Transilvania: „Mai autentică” și mult mai ieftină decât Alpii.