Pe scurt:
Două sportive din Sibiu au urcat pe podium la o competiție internațională de karate Kyokushin, aducând acasă aurul la Kata și bronzul la Kumite.
Karate-ul sibian a fost reprezentat cu succes la IBK World Cup 2026, competiție internațională desfășurată sâmbătă, 19 septembrie, la Ludovika Arena din Budapesta.
Potrivit informațiilor transmise de organizatori, Carina Criste și Raluca Maria Bucăța, sportive ale BUDOSIB DOJO SIBIU, au reușit să obțină câte două medalii fiecare: aur la Kata și bronz la Kumite.
Evenimentul a reunit sportivi din 19 țări, transformând Ludovika Arena într-un centru al karate-ului Kyokushin la nivel mondial. În acest context competitiv, cele două tinere din Sibiu au reușit să se remarce, urcând pe podium la ambele probe la care au participat.
Carina Criste , în vârstă de 10 ani, a concurat la categoria U12
Carina Criste, în vârstă de 10 ani, a concurat la categoria U12. În proba de Kata, unde se punctează tehnica și precizia, Carina a obținut locul I și medalia de aur. În proba de Kumite, la categoria U12 Girls -40 kg, sportiva sibiană a încheiat pe locul al III-lea, adăugând la palmares și o medalie de bronz.
La categoria U16, Raluca Maria Bucăța, în vârstă de 14 ani, a avut la rândul său o evoluție remarcabilă. Raluca a cucerit aurul la Kata, iar în proba de Kumite, categoria U16 Girls -50 kg, a obținut locul al III-lea și medalia de bronz.
Rezultatele obținute de Carina și Raluca confirmă tradiția performanței în karate Kyokushin la Sibiu. Ambele sportive au demonstrat că pot excela atât la Kata, unde contează concentrarea și execuția tehnică, cât și la Kumite, proba de luptă directă.
Aceste rezultate vin după alte succese notabile, cum ar fi cele de la Mondialele de Karate din Polonia, unde cele două au urcat, de asemenea, pe podium.
Potrivit reprezentanților BUDOSIB DOJO SIBIU, cele patru medalii obținute la Budapesta sunt rezultatul a numeroase ore de antrenament, disciplină și ambiție. Performanța celor două sportive duce numele Sibiului pe podiumul unei competiții internaționale și arată că, indiferent de vârstă, rezultatele de top se obțin prin muncă și perseverență.
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