Pe scurt: Vezi cum arată din avion șantierul Autostrăzii Sibiu–Făgăraș și când ar putea fi deschise primele segmente pentru trafic.

Cei 68 de kilometri ai Autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș au fost filmați din avion de Asociația Pro Infrastructură, care a prezentat stadiul actual al lucrărilor pe toate cele patru loturi contractate cu compania turcă Makyol. Progresul fizic este considerat „satisfăcător”, iar antreprenorul are șanse bune să respecte termenele contractuale.

Autostrada Sibiu–Făgăraș are o lungime totală de 68,05 kilometri și este împărțită în patru sectoare: lotul 1 Boița (A1) – Avrig/Marșa (14,25 km), lotul 2 Avrig/Marșa – Arpașu de Jos (19,9 km), lotul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,61 km) și lotul 4 Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș (16,26 km). Toate contractele au fost semnate cu Makyol în perioada august–noiembrie 2023, valoarea totală fiind de 6,62 miliarde lei fără TVA, pentru autostradă și încă 5,65 km de drum de legătură.

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Primele două tronsoane ar putea fi inaugurate la sfârșitul anului 2027

Asociația Pro Infrastructură estimează că, într-un scenariu „foarte optimist”, aproximativ 37,5 kilometri între Avrig și Sâmbăta de Jos, adică tronsoanele 2 și 3, ar putea fi deschiși circulației la sfârșitul anului 2027. „Mobilizarea bună de până acum demonstrată de Makyol ne dă speranțe că turcii nu se vor culca pe o ureche la adăpostul celor 3 ani de execuție și al emiterii cu mari întârzieri a autorizațiilor de construire. La sfârșit de 2027 pot inaugura într-un scenariu (foarte) optimist aproximativ 37,5 km între Avrig și Sâmbăta de Jos, adică tronsoanele 2 și 3”, au transmis reprezentanții ONG-ului.

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Termenele contractuale pentru finalizarea întregii autostrăzi sunt stabilite pentru anul 2028: ianuarie pe lotul Arpașu–Sâmbăta (care a ajuns la un stadiu fizic oficial de 45%), iulie pentru Avrig–Arpașu (42%), septembrie pentru Sâmbăta–Făgăraș (29%) și octombrie pentru Boița–Avrig (30%).

Complexitate tehnică ridicată și provocări pe traseu

Deși traseul de 68 de kilometri traversează în mare parte teren de câmpie, șantierul presupune o complexitate tehnică ridicată. Numărul mare de traversări peste râul Olt și alte cursuri de apă, intersecțiile cu DN1 și drumurile locale, precum și construcția unor poduri de mari dimensiuni – dintre care cinci în arc – implică un volum semnificativ de muncă pe toate cele patru loturi.

Până la acest moment, autoritățile au emis 12 autorizații de construire, câte trei pentru fiecare tronson, ultima fiind acordată pe 12 iunie 2026. Pro Infrastructură subliniază că, ținând cont de datele de emitere a ordinelor de începere și a autorizațiilor, termenele de finalizare contractuale sunt împinse în 2028, dar mobilizarea actuală oferă speranțe pentru inaugurarea parțială mai devreme.

Despre legătura cu alte proiecte majore de infrastructură din zonă, puteți citi și Autostrada A13 Brașov–Bacău va fi legată direct de Autostrada Sibiu–Făgăraș: unde va fi construit nodul de mare viteză.