Mai mulți adolescenți au fost surprinși, duminică seara, 20 septembrie, în parcul Terezian, în timp ce se distrau cu biciclete BikeCity, pe care le-ar fi deteriorat în mod repetat. Scenele au avut loc în jurul orei 21:11, chiar în fața unui loc de joacă.

Din imagini se observă cum băieții pedalau cu viteză, apoi se aruncau de pe biciclete, lăsându-le să se lovească puternic una de cealaltă. În tot acest timp, mai mulți adolescenți priveau scena și râdeau.

Potrivit lui Marian C., în grup se aflau aproximativ 10-15 adolescenți, însă doar în jur de cinci dintre ei foloseau bicicletele.

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▶ Vezi pagina acestui video: Biciclete BikeCity, trântite și avariate în parcul Terezian: adolescenți filmați în timp ce le vandalizau — VIDEO

„Erau cam 10-15 adolescenți în parc. Aproximativ cinci aveau biciclete și se plimbau cu ele, iar ceilalți stăteau în jur și râdeau. Mergeau cu viteză, se aruncau de pe biciclete și le lăsau să se izbească între ele”, povestește Marian.

,,Le-au deteriorat vizibil”

Acesta spune că, în urma acțiunilor adolescenților, bicicletele au fost vizibil deteriorate.

„Am văzut că le-au strâmbat ghidoanele, le-au zgâriat și le-au deteriorat vizibil. Unele dintre biciclete erau pur și simplu distruse”, spune Marian.

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▶ Vezi pagina acestui video: Biciclete BikeCity, trântite și avariate în parcul Terezian: adolescenți filmați în timp ce le vandalizau — VIDEO 2

Situația s-a încheiat după ce un bărbat aflat în zonă s-a apropiat de grup și le-a atras atenția adolescenților.

„La un moment dat, a ieșit un om și i-a certat pentru ceea ce făceau. După ce le-a atras atenția, s-au împrăștiat și fiecare a plecat”, mai spune Marian.

Bicicletele Primăriei trebuie folosite doar pentru deplasare, nu pentru „distracție”

Bicicletele folosite de adolescenți fac parte din sistemul public Sibiu Bike City, administrat de Primăria Sibiu. În 2026, municipalitatea a pus din nou la dispoziția sibienilor 640 de biciclete mecanice, amplasate în 57 de stații din oraș. Sistemul a fost redeschis în 20 martie, după perioada de iarnă.

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Bicicletele folosite de adolescenți fac parte din sistemul Sibiu BikeCity, serviciu de bike-sharing operat de Primăria Sibiu. În prezent, sistemul are 640 de biciclete mecanice, opt triciclete pentru seniori și patru triciclete pentru persoane cu dizabilități, distribuite în 57 de stații din oraș.

Regulamentul Sibiu BikeCity prevede clar că bicicletele trebuie utilizate pentru transportul personal și că utilizatorii nu au voie să le folosească în condiții care le pot deteriora. De asemenea, sunt interzise cursele de biciclete și practicarea sporturilor extreme cu bicicletele închiriate.

În cazul unor pagube, distrugeri sau alte prejudicii provocate prin utilizarea necorespunzătoare, regulamentul prevede și costuri suplimentare pentru reparație, remediere sau înlocuire. Operatorul poate, de asemenea, să anuleze contul și abonamentul utilizatorului și să îi interzică accesul la sistem.

Bicicletele pot fi închiriate începând de la 1 leu pentru o oră, iar utilizatorii trebuie să le returneze până la ora 24:00 în ziua închirierii. Dacă bicicleta nu este returnată în maximum 12 ore după expirarea termenului, situația este considerată suspiciune de furt, iar cazul poate fi sesizat organelor de cercetare.

În cazul imaginilor din Terezian, rămâne de stabilit dacă bicicletele au fost efectiv deteriorate și care este valoarea eventualului prejudiciu.