Pe scurt: Copiii din Laslea au revenit la școală și grădiniță după ce primăria a renovat locuințe și a investit în educație. Proiectele au fost finanțate din bugetul local și fonduri europene.

Comuna Laslea din județul Sibiu a devenit un exemplu de implicare socială, după ce administrația locală a derulat mai multe proiecte pentru sprijinirea copiilor din familii vulnerabile.

Potrivit unui comunicat transmis de Organizația Municipală PSD Sibiu, primarul Ioan Onea și echipa sa au investit în modernizarea școlilor, grădinițelor, dispensarului și infrastructurii comunei.

În ultimii ani, la Laslea au fost construite și renovate unități de învățământ, iar dispensarul local a fost modernizat pentru a oferi servicii medicale mai bune. De asemenea, s-au făcut investiții în rețeaua de energie electrică și în infrastructura rutieră, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor.

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Un accent deosebit a fost pus pe sprijinirea comunităților vulnerabile și a copiilor care provin din familii cu probleme sociale. În comună există copii care trăiesc în locuințe foarte mici, unele construite din chirpici, cu acoperișuri deteriorate, fără baie sau toaletă și, în unele cazuri, fără acces la energie electrică. Mulți dintre părinții acestor copii nu au avut acces la educație și se confruntă cu dificultăți sociale majore.

„Trebuie să privim realitatea așa cum este. Sunt copii care cresc în locuințe foarte mici, unele din chirpici, cu acoperișuri prin care plouă, fără baie, fără toaletă și, în unele cazuri, chiar fără energie electrică. Sunt familii în care părinții, la rândul lor, nu au avut acces la educație și se confruntă cu probleme sociale grave”, se arată în comunicatul PSD Sibiu.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Comuna Laslea. O comunitate în care niciun om nu este lăsat în urmă.

În fiecare sat din România există oameni care au nevoie ca statul și administrația locală să nu îi uite. Iar dintre toți, copiii au cea mai mare nevoie de o șansă.

La Laslea, primarul Ioan Onea, împreună cu echipa sa, a demonstrat că se poate.

S-au construit și renovat școli și grădinițe, s-a modernizat dispensarul, s-a investit în rețeaua de energie electrică și în infrastructura comunei. Dar, dincolo de toate acestea, există o preocupare pe care o consider esențială: grija pentru comunitățile vulnerabile și pentru copiii care cresc în aceste familii.

Trebuie să privim realitatea așa cum este. Sunt copii care cresc în locuințe foarte mici, unele din chirpici, cu acoperișuri prin care plouă, fără baie, fără toaletă și, în unele cazuri, chiar fără energie electrică. Sunt familii în care părinții, la rândul lor, nu au avut acces la educație și se confruntă cu probleme sociale grave.

Cum putem pretinde că un copil care pornește de aici are aceleași șanse ca unul care are acasă toate condițiile?

Nu putem abandona acești copii și apoi, peste ani, să ne întrebăm de ce nu s-au integrat în societate. Singura lor șansă reală este EDUCAȚIA. Iar pentru asta este nevoie de implicare, de profesori dedicați, de administrații locale cărora chiar le pasă și de programe concrete.

La Laslea s-au făcut lucruri concrete. Din bugetul local, dar și prin atragerea de fonduri europene, au fost renovate locuințe ale persoanelor vulnerabile și au fost cumpărate materialele necesare pentru susținerea educației.

Iar rezultatul cel mai important nu se măsoară în betoane sau în cifre: copiii s-au întors la grădiniță și la școală.

Asta înseamnă să schimbi cu adevărat destinul unei comunități. Copil cu copil. Familie cu familie.

Îl felicit pe primarul Ioan Onea și întreaga sa echipă pentru munca depusă și il asigur de întreg sprijinul meu și al echipei social-democrate din care face parte.

Pentru că România nu se poate dezvolta lăsând în urmă tocmai copiii care au cea mai mare nevoie de noi

Mulțumesc președintelui Bogdan Trif pentru că este mereu alături de comunitatea din Laslea și mă sprijină în implementarea proiectelor, precizează Ioan Onea – primar al comunei Laslea.”

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