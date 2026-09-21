Pe scurt: Călin Georgescu a ajuns la DIICOT după percheziții de 9 ore, fiind vizat într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Susținătorii săi au scandat în fața sediului DIICOT.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus la sediul DIICOT – Structura Centrală luni, 21 septembrie 2026, după ce la locuința sa au avut loc percheziții care au durat 9 ore.

Potrivit Mediafax, Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic de procurorii DIICOT și dus la audieri în jurul orei 15:00.

La ieșirea din curtea casei sale, Călin Georgescu a fost însoțit de mai mulți polițiști și nu a făcut nicio declarație presei. În fața locuinței sale s-au adunat mai mulți susținători, care i-au transmis mesaje de încurajare, spunându-i „să fie puternic” și că „poporul e cu tine”.

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Odată ajuns la sediul DIICOT, Georgescu a fost întâmpinat de un grup de susținători care au scandat „Căline, Căline, poporul e cu tine” și „Călin nevinovat”. Este al treilea dosar penal pe numele fostului candidat la Președinție.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, Călin Georgescu este vizat într-o cauză penală complexă ce privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, ambele cu consecințe deosebit de grave.

Prejudiciul total estimat în acest dosar depășește 1,1 milioane de euro.

Perchezițiile la locuința lui Georgescu au început luni dimineață și s-au desfășurat pe parcursul a 9 ore. Acțiunea a atras atenția publicului, iar susținătorii săi s-au mobilizat atât la domiciliul acestuia, cât și la sediul DIICOT, unde au continuat să își exprime sprijinul față de fostul candidat.

Reamintim că, chiar în dimineața aceleiași zile, Călin Georgescu fusese ridicat din trafic de DIICOT, în aceeași anchetă cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

UPDATE: Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore

Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24 și HotNews.ro, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT la finalul audierilor. Fostul candidat nu a făcut nicio declarație în timpul audierilor, iar avocații săi nu au comentat public decizia la ieșirea din sediul DIICOT.

La percheziția de la Mogoșoaia, anchetatorii au ridicat acte, calculatoare și laptopuri, iar în locuință au fost găsiți 4.000 de euro. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în mașina lui Călin Georgescu ar fi fost găsite și două aparate de bruiaj.

La sediul DIICOT au mai fost aduși pentru audieri omul de afaceri Ionel Rusen, unul dintre suspecții din dosar, precum și Cristela Georgescu, audiată în calitate de martoră.

Zeci de susținători ai fostului candidat au rămas în fața sediului DIICOT, iar liderul AUR, George Simion, a acuzat „abuzuri” din partea autorităților, transmițând că „oricare din noi poate fi următorul”.