Pe scurt: DIICOT a descins la locuința lui Călin Georgescu într-un dosar de grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat din trafic luni, 21 septembrie 2026, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT efectuau percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit informațiilor comunicate de DIICOT și citate de AGERPRES, ancheta privește infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii susțin că mecanismul investigat ar fi produs unei persoane un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie

Anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat. Activitatea acestuia s-ar fi desfășurat în principal în România, dar și în Marea Britanie.

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Conform DIICOT, gruparea ar fi fost coordonată de românul de 64 de ani, care le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul investigat. Aceștia ar fi fost prezentați unor potențiali clienți drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor companii străine, care ar fi avut posibilitatea să ofere sau să faciliteze finanțări importante pentru dezvoltarea unor afaceri din România.

Pentru accesarea banilor, persoanelor interesate li s-ar fi cerut însă să depună garanții financiare.

Promisiunea unui credit de 6 milioane de euro

Potrivit anchetatorilor, începând din septembrie 2021 au avut loc mai multe întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT: percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro — VIDEO 2

În cadrul acestora, o persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare din străinătate, cu condiția constituirii unei garanții. Victima ar fi transferat astfel peste un milion de euro.

Ulterior, membrii grupării i-ar fi prezentat posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro, însă pentru aceasta ar fi fost necesară o nouă garanție. Persoana vătămată ar mai fi transferat încă 100.000 de euro, prejudiciul total indicat de DIICOT depășind 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, dus la locuința din Mogoșoaia

În contextul perchezițiilor de luni, Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la efectuarea percheziției.

Separat, Georgescu este deja judecat într-un alt dosar, alături de Horațiu Potra și alți inculpați, pentru acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale; acel proces a început în septembrie 2026.

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▶ Vezi pagina acestui video: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT: percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro — VIDEO