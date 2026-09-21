Pe scurt: Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți de DIICOT după 9 ore de percheziții și 3 ore de audieri. Ancheta vizează acuzații grave de înșelăciune și grup infracțional organizat.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost reținut luni, 21 septembrie 2026, de procurorii DIICOT, potrivit Mediafax. Surse judiciare au declarat că și Ionel Rusen, considerat omul de încredere al lui Georgescu, a fost reținut în același dosar.

Măsura reținerii a fost luată după 9 ore de percheziții și alte 3 ore de audieri, desfășurate într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit surselor citate, procurorii au decis luni seară reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu, după audierile care au avut loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Informația privind măsura preventivă nu a fost, la momentul publicării, anunțată oficial de DIICOT. Sursele judiciare au precizat că și Ionel Rusen a fost reținut în același dosar, acesta fiind considerat unul dintre apropiații lui Georgescu și implicat direct în activitățile investigate de anchetatori.

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Luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la perchezițiile efectuate de echipele DIICOT. Ulterior, el a fost transportat la sediul central al DIICOT pentru audieri, care au durat aproximativ trei ore.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul fiind estimat la peste 1,1 milioane de euro, potrivit informațiilor apărute anterior în presă. Reținerea lui Georgescu vine după o serie de acțiuni ale procurorilor, inclusiv percheziții extinse și ridicarea mai multor persoane pentru audieri.

În paralel cu ancheta, susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT, unde au scandat lozinci de susținere. Detalii despre momentul aducerii lui Georgescu la DIICOT și reacțiile publice pot fi consultate în articolul Călin Georgescu, adus la DIICOT după 9 ore de percheziții: susținătorii au început să scandeze.

Până la această oră, DIICOT nu a emis un comunicat oficial privind reținerea celor doi. Ancheta continuă, iar măsurile preventive urmează să fie analizate de procurori în funcție de evoluția cazului.