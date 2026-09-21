Pe scurt: Săptămâna Prevenirii Criminalității aduce în prim-plan siguranța online, prevenirea violenței domestice și a consumului de droguri, dar și protecția seniorilor.

Săptămâna Prevenirii Criminalității începe luni, 21 septembrie 2026, în județul Sibiu, cu o serie de activități informativ-preventive organizate de polițiști pentru copii, tineri, părinți, persoane vârstnice și alți membri ai comunității.

Potrivit Compartimentului Relații Publice al IPJ Sibiu, acțiunile se vor desfășura pe parcursul a cinci zile, în unități de învățământ, spații publice și alte locații din județ.

Fiecare zi a campaniei abordează o temă de siguranță pentru comunitate

Luni, 21 septembrie 2026, polițiștii vor pune accent pe siguranța copiilor și prevenirea victimizării minorilor. Activitățile vor include informarea elevilor despre identificarea situațiilor de risc, adoptarea unor comportamente sigure și protejarea în mediul digital. Copiii și adolescenții vor primi sfaturi privind protejarea datelor personale, utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și recunoașterea conținuturilor periculoase din online.

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Marți, 22 septembrie – Siguranța online a minorilor. Activitățile vor avea ca temă siguranța în mediul digital, cu accent pe măsurile de protecție pe care copiii și adolescenții le pot adopta în spațiul online, protejarea datelor personale, utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și recunoașterea situațiilor și conținuturilor periculoase.

Miercuri, 23 septembrie 2026, tema principală va fi prevenirea violenței domestice și a delincvenței juvenile. Polițiștii vor discuta cu elevii și adulții despre identificarea comportamentelor de risc, formele de violență și modalitățile prin care victimele pot solicita sprijin. De asemenea, vor fi promovate comportamente responsabile și relații bazate pe respect, pentru a preveni victimizarea minorilor și implicarea acestora în fapte antisociale.

Joi, 24 septembrie 2026, polițiștii se vor adresa persoanelor vârstnice, informându-le despre principalele riscuri la care pot fi expuse, precum furturile, înșelăciunile, fraudele telefonice și online. Seniorii vor primi recomandări pentru prevenirea acestor situații și pentru protejarea bunurilor și datelor personale.

Vineri, 25 septembrie 2026, ultima zi a campaniei va fi dedicată prevenirii traficului și consumului de droguri, precum și responsabilizării minorilor în ceea ce privește răspunderea penală și siguranța în trafic. Polițiștii vor discuta despre riscurile asociate consumului de substanțe interzise, influența anturajului și presiunea grupului, dar și despre importanța unui comportament responsabil pentru evitarea implicării în activități infracționale.

Scopul campaniei este creșterea gradului de informare și conștientizare

Prin aceste acțiuni, polițiștii sibieni urmăresc să crească nivelul de informare al cetățenilor cu privire la riscurile infracționale și să promoveze comportamente preventive, menite să contribuie la siguranța întregii comunități. Activitățile se adresează tuturor categoriilor de vârstă și sunt adaptate nevoilor specifice fiecărui grup țintă.