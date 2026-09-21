Pe scurt: Sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde au primit binecuvântarea ierarhului și au adus cinstire moaștelor Sfântului Andrei Șaguna.

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, celebrată pe 20 septembrie 2026.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul slujitor au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, precum și preoți ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici”, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

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Cuvântul ierarhului a subliniat libertatea și responsabilitatea credincioșilor

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, Înaltpreasfințitul Laurențiu a vorbit despre chemarea adresată de Mântuitorul Iisus Hristos de a-L urma, așa cum reiese din Evanghelia zilei.

„În Duminica prin care se încheie această săptămână închinată Sfintei Cruci, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne adresează o chemare care nu este altceva decât un program. Noi știm de la Sfântul Apostol Pavel că viața cea adevărată este viața cu și în Hristos. Urmându-L pe Hristos, noi ne putem împlini scopul pentru care suntem în lumea aceasta, adică să ne câștigăm viața veșnică”, a spus ierarhul.

Mitropolitul Ardealului a subliniat importanța libertății de alegere a fiecărui om:

„Această chemare a Mântuitorului Iisus Hristos se exprimă printr-o formulă care ne arată libertatea noastră de a alege: «Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie». Nimeni nu este privat de dreptul acesta de a-I urma lui Hristos și fiecare om are posibilitatea de a se hotărî să asculte și să primească chemarea, sau nu. Fiecare om are această libertate și și-o manifestă printr-un act al voinței, iar tocmai prin aceasta Dumnezeu ne cinstește pe noi, pentru că ne-a creat persoane libere, dar responsabile.”

Ierarhul a amintit și de darul libertății oferit de Dumnezeu, făcând referire la porunca din Grădina Raiului și la respectarea alegerii omului:

„După darul vieții, Dumnezeu ne-a dat darul libertății și ne amintim de porunca din Grădina Raiului, atât de ușoară, dar greu de purtat, de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Omul a ales, iar Dumnezeu i-a respectat libertatea în continuare și i-a făgăduit mântuire, i-a făgăduit că va trimite Mântuitor.”

Cinstirea moaștelor Sfântului Andrei Șaguna și binecuvântarea finală

La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți au avut posibilitatea să aducă cinstire moaștelor Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. De asemenea, aceștia au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu.

Evenimentul de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu a continuat seria manifestărilor religioase dedicate Sfintei Cruci, după ce, cu o săptămână în urmă, sute de credincioși au venit să se închine la fragmentul din lemnul Sfintei Cruci adus la Catedrală.

În predica sa, ierarhul a vorbit și despre lepădarea de sine ca renunțare la egoism, dar nu la personalitate:

„Avem dreptul la un singur fel de egoism, unul sfânt, adică să ținem la sufletul nostru, să nu-l întinăm, să avem grijă de el mai presus decât orice. În schimb, atunci când ne raportăm la cineva, să renunțăm la noi, să lăsăm de la noi, să ne considerăm cei mai păcătoși în fața lui Dumnezeu, așa cum mărturisim în rugăciunile dinaintea Sfintei Împărtășanii.”

Credincioșii au participat în număr mare la slujbă, bucurându-se de atmosfera de rugăciune, de prezența ierarhului și de posibilitatea de a se închina la moaștele Sfântului Andrei Șaguna, o figură marcantă a ortodoxiei transilvănene.

FOTO Costin Chesnoiu