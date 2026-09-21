Pe scurt: Centrul de recuperare ortopedică din Sibiu a fost extins și modernizat, oferind terapii avansate pentru copiii cu afecțiuni ortopedice și neurologice.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu are, din luna septembrie, un centru de reabilitare medicală extins și modernizat, dotat cu echipamente de ultimă generație.

Investiția, în valoare de 19,7 milioane de lei, a fost realizată printr-un proiect finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Sănătate, fondurile fiind obținute de unitatea medicală în parteneriat cu Primăria Sibiu.

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a declarat că investițiile constante în Spitalul de Pediatrie au dus la creșterea calității serviciilor oferite.

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„Am extins unitatea de primiri urgențe și am dotat-o corespunzător, am extins ambulatoriile și le-am echipat cu aparaturi moderne. Au fost cumpărate echipamente de ultima generație pentru diagnostic și tratament. Acum s-a finalizat și extinderea centrului de reabilitare medicală din Secția de Ortopedie și utilarea lui cu aparaturi de ultimă generație pentru copiii care au nevoie de recuperare ortopedică și neuromotorie, precum și de terapii specializate. Spațiul existent anterior era insuficient pentru că în fiecare lună Centrul primește aproximativ 300 de pacienți din municipiul și județul Sibiu, dar și din alte județe”, a precizat Astrid Fodor.

Centrul de recuperare a fost extins cu 170 mp și dispune de săli și echipamente noi

Noul centru este situat la mansarda clădirii Spitalului de pe strada G. Barițiu și a fost extins cu 170 de metri pătrați. Lucrările au inclus intervenții la șarpantă, compartimentări, înlocuirea tâmplăriei, închiderea casei scărilor și măsuri de securizare împotriva incendiilor.

În urma acestor lucrări, centrul dispune acum de trei săli de kinetoterapie, o sală de electroterapie, un cabinet medical, vestiar și grup sanitar. Lucrările au fost realizate de NV Construct SRL, cu o valoare de 2,6 milioane de lei.

Dotările includ echipamente performante pentru recuperare ortopedică și neuromotorie. Centrul este deservit de doi medici de reabilitare medicală, șase kinetoterapeuți și două asistente de electroterapie, care colaborează permanent cu medici ortopezi și neurologi pentru stabilirea planurilor de tratament individualizate.

Copiii beneficiază de terapii moderne și echipamente avansate

Sala principală de kinetoterapie este dotată cu bare paralele pentru exerciții de mers, o bandă de mers cu control al ritmului și efortului, o bicicletă medicală pentru mobilitate, precum și un sistem modern pentru antrenarea echilibrului și controlului posturii. Spalierele și saltelele permit o gamă variată de exerciții pentru mobilizare, stretching, întărire musculară și coordonare.

Sala de kinetoterapie pentru terapii individuale permite personalizarea tratamentelor, fiind utilă atât pentru bebelușii cu întârzieri în dezvoltarea motorie, cât și pentru copiii cu afecțiuni neurologice sau ortopedice după operații. Spațiul a fost dotat cu sistemul Armeo Spring, destinat recuperării mâinilor.

Centrul include și o cameră de terapie virtuală/interactivă Nirvana, unde exercițiile de recuperare devin o experiență vizuală și interactivă pentru copii. Prin imagini proiectate și interacțiune cu mediul virtual, copiii sunt stimulați să participe activ la exerciții, lucrând la mișcare, coordonare, echilibru și atenție.

Printre cele mai moderne echipamente medicale se numără sistemul de terapie robotizată Andago, care susține mersul și mobilitatea copiilor, permițând exersarea mersului într-un mod asistat și sigur. Sala de electroterapie este dotată cu două sisteme ultramoderne pentru generarea curenților de frecvență joasă, medie și înaltă, folosiți în programele de recuperare pentru stimulare musculară.

Alte dotări includ un sistem Deep Oscillation pentru oscilații fine și profunde ale țesuturilor, sistemul VibraMoov bazat pe vibrații controlate pentru stimularea mușchilor și nervilor, un laser de înaltă frecvență pentru fizioterapie și o zonă pentru aplicații cu parafină, utilizată în procedurile bazate pe căldură.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu continuă astfel seria investițiilor în infrastructură și dotări, după ce, în urmă cu aproximativ două luni, a fost anunțată și montarea unui lift la secția de Boli Infecțioase (Investiții noi la Spitalul de Pediatrie din Sibiu: se montează un lift la Boli Infecțioase).

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