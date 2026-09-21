Pe scurt: Premiile Constantin Chiriac au adus recunoaștere și sprijin elevilor din Prisăcani, fiecare participant primind rechizite și o tabletă. Concursul a pus accent pe valori, familie și viitor.

Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a revenit în localitatea natală Prisăcani pentru a premia elevii merituoși ai Școlii Gimnaziale, în cadrul celei de-a XII-a ediții a „Premiilor Constantin Chiriac”.

Inițiativa continuă tradiția de a recunoaște atât performanțele intelectuale, cât și calitățile sufletești ale tinerilor din comunitate.

La ediția din acest an au participat toți cei 24 de elevi ai clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială Prisăcani. Concursul a avut ca temă relația dintre suflet, familie, școală și prieteni, iar elevii au redactat compuneri pe care le-au prezentat în fața juriului. Evenimentul le-a oferit ocazia să vorbească despre valorile importante pentru ei și să își demonstreze creativitatea și capacitatea de exprimare.

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Premiul I a fost acordat lui Andrei Argeanu

Premiul I a fost acordat lui Andrei Argeanu. Două premii II au mers către Narcisa Alexandra Gafița (Premiul Daniela Jula Miculescu) și Delia Alexandra Chiriac (Premiul Gilda Lazăr). Premiul al III-lea a fost obținut de Mălina Teodora Ganea, Alexandra Guzumaș și Maria Eliza Talpău. Premiul special Celestin Constantin a revenit Aliei-Cosmina Tîrnoveanu, iar Premiul special Dana-Iuliana Stanciu a fost acordat lui David-Ionuț Leonte.

Au fost acordate și șase mențiuni: Mențiunea I – Constantin Iliescu, Paul Cosmin Mardare; Mențiunea a II-a – David Constantin Trofin; Mențiunea a III-a – Carmen Denisa Popa; Mențiunea a IV-a – Cristina Georgiana Bîrlescu; Mențiunea a V-a – Adelina Petronela Bîrlescu; Mențiunea a VI-a – Dennis Edward Cașcaval.

Pe lângă premiile pentru cele mai bune lucrări, fiecare dintre cei 24 de participanți a primit rechizite și câte o tabletă, ca sprijin pentru educație și pregătire. Constantin Chiriac a transmis elevilor un mesaj de încurajare, provocându-i să scrie despre preocupările și aspirațiile lor:

„Dragi adolescente și adolescenți, vă scriu pentru a avea un dialog sincer și deschis cu voi, la vârsta care vă pune în fața unei prime evaluări majore. Veți primi carte de identitate și va trebui să optați pentru viitorul vostru. Aș vrea să scrieți despre preocupările pe care le aveți. Întrebările care vă frământă și felul în care vedeți viitorul. Mă interesează legătura voastră cu oamenii, profesorii, părinții, familia, colegii, prietenii și dușmanii. De asemenea, legătura voastră cu pământul, natura, cerul, stelele. Ce reprezintă pentru voi Sufletul? Dar Dumnezeu? M-aș bucura să scrieți voi, din capul vostru, din sufletul vostru și inima voastră.”

Inițiate de Constantin Chiriac și ajunse la a douăsprezecea ediție, premiile au ca scop încurajarea performanței, implicării și încrederii tinerilor în propriile posibilități, indiferent de mediul din care provin.

Revenirea anuală la Prisăcani este, pentru Constantin Chiriac, un mod de a păstra legătura cu școala și comunitatea în care a crescut și de a transmite tinerilor că locul de origine nu trebuie să le limiteze aspirațiile.

Cea de-a XII-a ediție a „Premiilor Constantin Chiriac” a fost realizată cu sprijinul BRD Groupe Société Générale, NEPI Rockcastle, Anca Ghiorghiu, UniCredit, DENT ESTET, MedLife, CEC, Gilda Lazăr, Daniela Jula Miculescu, Celestin Constantin, Dana-Iuliana Stanciu, Constantin Iliescu, Costel Chirilă și Asociația Viitorul Prisăcani.

Evenimentul continuă tradiția începută în urmă cu doisprezece ani, după cum a fost relatat și în edițiile anterioare.