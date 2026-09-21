Pe scurt: Tunelul lung de pe Autostrada A1 Lugoj–Deva a fost străpuns, marcând finalul celei mai dificile etape de construcție. Sute de muncitori au lucrat continuu pentru a depăși provocările subterane.

Etapa de excavare a tunelului de aproape doi kilometri de pe Autostrada A1 Lugoj–Deva a ajuns la final vineri, 18 septembrie 2026, după doi ani de muncă intensă.

Potrivit Adevarul, sute de muncitori au fost mobilizați pe șantierul tronsonului Margina–Holdea, unde s-a lucrat aproape fără întrerupere, 24 de ore din 24.

Constructorii au încheiat cea mai dificilă etapă a lucrărilor: excavarea celor două tuneluri, ale căror patru galerii însumează peste 4,5 kilometri. Galeriile tunelului scurt, cu lungimi de 367,5 metri și 415 metri, au fost străpunse în 2025, iar cele ale tunelului lung, finalizate vineri, măsoară 1.825 de metri și 1.985 de metri.

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Lucrările la segmentul de 4,5 kilometri, care include cele două tuneluri și trei pasaje, printre care un viaduct de 1,1 kilometri, au început în vara anului 2024. De atunci, echipele au lucrat continuu în subteran, inclusiv pe timp de noapte, pentru a avansa în condiții geologice dificile.

Structura instabilă a dealurilor de la Holdea a îngreunat lucrările

Excavarea celor patru galerii a fost complicată de structura instabilă a dealurilor de la Holdea. Constructorii au înaintat prin straturi de argilă, praf și nisip, unde infiltrarea apei putea reduce rezistența terenului și provoca alunecări. Din acest motiv, fiecare porțiune excavată a fost consolidată rapid, pe măsură ce lucrările avansau.

Problemele geologice ale zonei erau cunoscute încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a fost construit tunelul feroviar de la Holdea, de 450 de metri, aflat în apropiere. Săpăturile de atunci au scos la iveală depozite marine vechi de milioane de ani, formate din argile albastre nisipoase, nisipuri, marne și calcare.

Tunelul feroviar Holdea a fost inaugurat în 17 septembrie 1898, odată cu calea ferată Ilia – Lugoj, de 83 de kilometri, care a fost afectată de-a lungul timpului de inundații și alunecări de teren.

Comunitățile din zona Holdea – Margina au suferit și ele de pe urma inundațiilor și fenomenelor geologice. Tunelurile și viaductele viitoarei autostrăzi au fost proiectate pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a rezolva problemele de stabilitate a solului.

Pe șantier, activitatea a fost ocolită de incidente, iar alunecările de teren nu au afectat lucrările de excavare. În subteran, muncitorii au avut parte de un mic altar: o casetă metalică așezată pe un perete al galeriei, cu mai multe icoane luminate de o candelă, care i-a ajutat să se simtă mai aproape de casă în timpul miilor de ore petrecute sub pământ.

Vineri, momentul festiv al străpungerii ultimului zid al tunelului mare a fost marcat de o sărbătoare pentru muncitori, cu mese întinse în apropierea locului unde excavatorul a îndepărtat ultimul metru de pământ. După serbare, lucrările au continuat, iar autoritățile sunt încrezătoare că ritmul va rămâne susținut.

Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a declarat că „cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi. Stadiul fizic a depășit 75%, cămășuiala de beton a galeriilor finalizate avansează cu 20 de metri pe zi, continuă montarea grinzilor pe pasaje și viaducte și se așterne binderul (primul strat de asfalt) pe mai multe sectoare ale șantierului. După betonarea în totalitate a galeriilor (până la finalul anului), se va intra în etapa montării și testării instalațiilor de siguranță ale tunelului. În prima jumătate a anului viitor vom circula pe autostradă fără întrerupere de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 km.”

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, prezent la eveniment, a precizat că tronsonul Margina–Holdea ar urma să fie finalizat în primăvara anului 2027.

„Există finanțare pentru finalizarea proiectului. Nu cred că va avea cineva curajul să oprească finanțarea acestui tronson, pentru că este unul dintre cele mai așteptate din România.”