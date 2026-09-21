UPDATE, ora 14:14: Minora a fost găsită de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale în municipiul Sibiu. „În perioada cât a lipsit, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni”, precizează IPJ Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O minoră în vârstă de 15 ani din municipiul Sibiu a plecat voluntar de la domiciliu duminică, 20 septembrie, și nu a mai revenit. Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea acesteia.

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Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu desfășoară verificări pentru identificarea minorei.

La data de 21 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, numita Lașcu Timeea-Elena, în vârstă de 15 ani, domiciliată în municipiul Sibiu, a plecat în mod voluntar de la domiciliu, fără a mai reveni.

Minora are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, cântărește circa 50 de kilograme, are părul șaten cu nuanțe de roșu și ochii căprui.

La momentul dispariției purta un hanorac gri, pantaloni tip blue-jeans gri, cu pietricele pe partea laterală, și încălțăminte sport roșie cu negru.

Nu sunt cunoscute semne particulare.

Persoanele care pot oferi informații despre minoră sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.